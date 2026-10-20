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Innovation mit Praxisbezug: Zwölf Unternehmen im Finale der...
- Zwölf Unternehmen stehen im Finale der Challenge
- KI, Automatisierung und Daten prägen die Projekte
- Sieger erhalten bis zu 50.000 Euro für Praxistests
APA ots news: Innovation mit Praxisbezug: Zwölf Unternehmen im Finale der Innovation Challenge 2026
Wien (APA-ots) - Zwölf Unternehmen haben es ins Finale der Innovation Challenge 2026
powered by Nagarro geschafft. Beim Pitch Day am 16. Oktober präsentierten die Finalisten ihre Innovationsideen einer interdisziplinären Expertenjury. Im Mittelpunkt der diesjährigen Einreichungen stehen vor allem künstliche Intelligenz, Automatisierung und die smarte Nutzung von Daten mit einem klaren Fokus auf konkrete Herausforderungen und Potenziale im Kerngeschäft.
Die Bandbreite der eingereichten Projekte zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen digitale Technologien einsetzen können: von der Optimierung operativer Prozesse und Produktionsabläufe über
intelligente Lösungen für Energie, Logistik und Infrastruktur bis hin zu neuen Ansätzen für Softwareentwicklung, Finance und digitale Geschäftsmodelle.
"Österreich mangelt es nicht an guten Ideen. Im Gegenteil, die Qualität der Einreichungen war auch in diesem Jahr beeindruckend und die Auswahl der Finalisten ist uns alles andere als leicht
gefallen. Wir sehen deutlich, dass digitale Innovation zunehmend dort ansetzt, wo Unternehmen ihren größten Hebel haben: in konkreten Herausforderungen des Kerngeschäfts und der Erschließung
zusätzlicher Wertströme", sagt Paul Kurt Haberfellner, Co-Founder und Managing Director bei Nagarro.
Zwtl.: Zwölf Unternehmen, vielfältige Innovationsansätze
Für das Finale qualifiziert haben sich:
- ams OSRAM
- ASFINAG
- BAUER KOMPRESSOREN
- Del Fabro Kolarik Digital
- Mondi Group
- MOON POWER
- ÖBB Business Competence Center
- Raiffeisen Bank International
- SALESIANER
- SEW-EURODRIVE
- SSI SCHÄFER
- Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes)
Die vollständige Übersicht der Finalisten und ihrer eingereichten Innovationsideen finden Sie hier:
https://www.nagarro.com/de/blog/finalisten-2026-innovation-challenge- powered-by-nagarro
Zwtl.:
Von der Idee zum Proof of Concept
Die Innovation Challenge wird von Nagarro gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und Ingram Micro umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen nicht allein der
Innovationsgrad einer Idee, sondern auch ihr wirtschaftliches Potenzial und ihre technische Machbarkeit. Eine interdisziplinäre Jury aus Vertreter:innen der Bereiche Wirtschaft, Technologie und
Innovation hat die Finalisten im Rahmen des Pitch Days bewertet.
DECTRIS kennt die Innovation Challenge aus zwei Perspektiven: Das Unternehmen war 2024 selbst unter den ausgezeichneten Teilnehmern und ist in diesem Jahr auch in der Jury vertreten. "Entscheidend
für eine gute Innovationsidee ist, welches konkrete Problem sie löst und welchen Mehrwert sie schafft. Es hat mir große Freude gemacht zu sehen, mit wie viel Engagement die Teams ihre Ideen
präsentiert haben. Dieser Einsatz und der Praxisbezug haben die Juryarbeit für mich besonders spannend gemacht", sagt Roger Schroth, Chief Digital Officer von DECTRIS.
Welche Projekte die Jury am meisten überzeugt haben, wird erst bei der Innovation Challenge Award Ceremony am 23. November 2026 in Wien bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten die Möglichkeit, ihre
Konzepte gemeinsam mit Expert:innen von Nagarro als Proof of Concept im Wert von bis zu EUR 50.000 in die Praxis zu bringen.
Jurymitglieder: Kerstin Roubin (Boyden), Roger Schroth (DECTRIS), Katja-Maria Huber (newPlanet.company), Sebastian Eckler, Nina Michor und Johann Füchsl (alle AWS Austria), Dominic Sabaditsch
(Ingram Micro), Daniel Brezina, Michael Frank und Paul Kurt Haberfellner ( alle Nagarro).
Über Nagarro
Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher,
verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das
Unternehmen beschäftigt rund 18.700 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
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Pressekontakt Nagarro
Laura Spitz
Telefon: +43 664 80490225
E-Mail: laura.spitz@nagarro.com
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OTS0168 2026-10-20/15:10
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 78,90 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Nagarro Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -13,15 %/+1,95 % bedeutet.
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Die Meldungen der Investmentbanken sind doch im Normalfall für Kundenbestände bzw. sie haben auch entsprechende Derivate auf Nagarro emittiert. Ich würde mal das offizielle Übernahmeangebot abwarten, da kann man dann vielleicht schon erkennen mit welchen Banken Persistent zusammenarbeitet und das erklärt dann evtl. auch die eine oder andere Position. Direkt Aktien halten JP Morgan nur 1,6% und Morgan Stanley 3,68% aktuell. JP Morgans größte Position ist ein Collar mit 2,71% und Morgan Stanley hat immerhin 3,19% verliehene Aktien und bei den 6,49% Equity Swap würde ich ein Geschäft mit Persistent vermuten.
Ja, den Abschlag finde ich auch erstaunlich hoch. Ich würde aufgrund der jetzigen Aktionärsstruktur davon ausgehen, dass das 50%-Kriterium locker erreicht wird. Auch gehe ich nicht davon aus, dass Regulierungsbehörden die Übernahme untersagen. Von potentiell kritischen marktbeherrschenden Stellungen ist man ganz weit entfernt (zu #923).
1. Die Stimmrechtsmitteilung (Schwellenüberschreitung) von Deshpande liegt vor, aber die zu erwartende DD-Meldung (Verkauf) von Dürrschmidt steht noch aus. Die Meldefrist ist längst überschritten.
2. In der Adhoc-Meldung vom 26.06. steht, dass beabsichtigt sei, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Zu einem Squeeze-out, der genauso wie ein BGAV später denkbar wäre, wird in der Meldung keine Aussage getroffen.
Übler Insiderhandel am Freitag. Typisch für die deutsche Börsenkultur.