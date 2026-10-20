Cellebrite wird die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 12. November 2026 veröffentlichen.

TYSONS CORNER, VA und PETAH TIKVA, ISRAEL, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 vor Börsenbeginn in den USA am Donnerstag, den 12. November 2026, veröffentlichen wird.

Später am selben Vormittag veranstaltet Cellebrite eine Live-Telefonkonferenz mit Webcast, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2026 zu erläutern und den Ausblick für 2026 zu diskutieren. Zu den relevanten Details gehören:

Datum: Donnerstag, 12. November 2026 Uhrzeit: 8:30 Uhr ET Einwahlnummer: 785-838-9333 / 833-419-0865 Konferenz-ID: CLBTQ326 Veranstaltungs-URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q3-20 ... Live-Webcast-URL: https://app.webinar.net/DY1J28p2MGa

Im Zusammenhang mit der Telefonkonferenz und dem Webcast werden historische Finanztabellen und ergänzende Daten im Bereich „Quarterly Results" der Investor-Relations-Website des Unternehmens verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

Informationen zu Cellebrite

Das Unternehmen Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, nahezu 3 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com und https://investors.cellebrite.com und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

Investor Relations

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Vice President, Investor Relations & Treasury

investors@cellebrite.com

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Director, PR and Executive Communications

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Die Cellebrite DI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 10,02EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.