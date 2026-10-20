Bitzero gewinnt den führenden Generalunternehmer Skanska für die Ausführung seines Vorzeige-Rechenzentrums in Norwegen

Vancouver, British Columbia / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass eine Projektentwicklungsvereinbarung mit der Firma Skanska im Hinblick auf sein Vorzeige-Rechenzentrum in Norwegen unterzeichnet wurde. Skanska zählt zu den größten und bestetablierten Bauunternehmen der Region und verfügt über langjährige Erfahrung in der Realisierung großformatiger und technisch anspruchsvoller Infrastrukturprojekte. Die Vereinbarung bringt anerkannte Baukompetenz auf institutionellem Niveau in das Projektumfeld in Norwegen ein und ergänzt die bereits angekündigte Partnerschaft von Bitzero mit der Firma Vertiv. Dieser Schritt verschafft dem Unternehmen mehr Planungssicherheit für die nächste Phase.

Skanska wird gemeinsam mit Vertiv beim Bau eines schlüsselfertigen, anforderungsgerechten Rechenzentrums am Standort Norwegen behilflich sein. Die beiden Partner werden voraussichtlich den gesamten Projektablauf abdecken – von der Planung und dem Engineering über die Beschaffung und den Bau bis hin zur Systemintegration. Die Kombination unterstützt Bitzero, dessen Verantwortlichkeiten von der Planung bis hin zur Betriebsreife reichen, beim Aufbau eines erstklassigen Ökosystems für die Projektabwicklung in Norwegen. Mit der Beauftragung von Skanska und Vertiv wird deutlich, dass sich Bitzero dem Aufbau eines institutionellen Ökosystems verschrieben hat, das den höchsten Ansprüchen von Hyperscale- und Enterprise-Mietern sowie institutionellen Mietern gerecht wird.

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach Kapazitäten in den nordischen Ländern bringen wir den Standort Norwegen für wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige Projekte in Stellung“, so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. „Dass wir neben Vertiv auch Skanska als Partner gewinnen konnten, ermöglicht uns in Norwegen den Zugriff auf erstklassige Ausführungs- und Realisierungskomponenten – von der technischen Planung und Entwicklung bis hin zur Systemintegration. So sieht der Aufbau einer Plattform in der Praxis aus: Wir optimieren die Standortvorbereitung, die Energieinfrastruktur und die Projektabwicklung, um sowohl an diesem Standort als auch in anderen Projekten unseres Portfolios eine effiziente und bedarfsgerechte Umsetzung sicherzustellen.“