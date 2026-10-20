🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitzero Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Bitzero Holdings
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitzero gewinnt den führenden Generalunternehmer Skanska für die Ausführung seines Vorzeige-Rechenzentrums in Norwegen

    Bitzero gewinnt den führenden Generalunternehmer Skanska für die Ausführung seines Vorzeige-Rechenzentrums in Norwegen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Vereinbarung eröffnet den Zugang zu institutionellem Bau-Knowhow und hilft Bitzero bei der Planung der Umsetzung und Realisierung für den mietergerechten Standortausbau

     

    Vancouver, British Columbia / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass eine Projektentwicklungsvereinbarung mit der Firma Skanska im Hinblick auf sein Vorzeige-Rechenzentrum in Norwegen unterzeichnet wurde. Skanska zählt zu den größten und bestetablierten Bauunternehmen der Region und verfügt über langjährige Erfahrung in der Realisierung großformatiger und technisch anspruchsvoller Infrastrukturprojekte. Die Vereinbarung bringt anerkannte Baukompetenz auf institutionellem Niveau in das Projektumfeld in Norwegen ein und ergänzt die bereits angekündigte Partnerschaft von Bitzero mit der Firma Vertiv. Dieser Schritt verschafft dem Unternehmen mehr Planungssicherheit für die nächste Phase.

     

    Skanska wird gemeinsam mit Vertiv beim Bau eines schlüsselfertigen, anforderungsgerechten Rechenzentrums am Standort Norwegen behilflich sein. Die beiden Partner werden voraussichtlich den gesamten Projektablauf abdecken – von der Planung und dem Engineering über die Beschaffung und den Bau bis hin zur Systemintegration. Die Kombination unterstützt Bitzero, dessen Verantwortlichkeiten von der Planung bis hin zur Betriebsreife reichen, beim Aufbau eines erstklassigen Ökosystems für die Projektabwicklung in Norwegen. Mit der Beauftragung von Skanska und Vertiv wird deutlich, dass sich Bitzero dem Aufbau eines institutionellen Ökosystems verschrieben hat, das den höchsten Ansprüchen von Hyperscale- und Enterprise-Mietern sowie institutionellen Mietern gerecht wird.

     

    „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Kapazitäten in den nordischen Ländern bringen wir den Standort Norwegen für wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige Projekte in Stellung“, so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. „Dass wir neben Vertiv auch Skanska als Partner gewinnen konnten, ermöglicht uns in Norwegen den Zugriff auf erstklassige Ausführungs- und Realisierungskomponenten – von der technischen Planung und Entwicklung bis hin zur Systemintegration. So sieht der Aufbau einer Plattform in der Praxis aus: Wir optimieren die Standortvorbereitung, die Energieinfrastruktur und die Projektabwicklung, um sowohl an diesem Standort als auch in anderen Projekten unseres Portfolios eine effiziente und bedarfsgerechte Umsetzung sicherzustellen.“

    Seite 1 von 5 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bitzero gewinnt den führenden Generalunternehmer Skanska für die Ausführung seines Vorzeige-Rechenzentrums in Norwegen Bitzero_20-10-2026_DEPRcomDie Vereinbarung eröffnet den Zugang zu institutionellem Bau-Knowhow und hilft Bitzero bei der Planung der Umsetzung und Realisierung für den mietergerechten Standortausbau Vancouver, British Columbia / 20. Oktober 2026 / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     