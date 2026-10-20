AKTIE im Fokus
Eon auf Tageshoch an Dax-Spitze - Bericht über Einsparungen
- Die Eon-Aktie gewinnt im Dax 2 Prozent auf 17,86 Euro
- Deutlichere Erholung wohl erst über 18 Euro möglich
- Polaris soll ab 2027 Kosten um bis zu 25 Prozent senken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Eon -Aktie hat am Dienstag einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Am Nachmittag setzte sie sich im schwächelnden Dax mit plus 2,0 Prozent auf 17,86 Euro an dessen Spitze. Allerdings dürfte erst ein Sprung über die 18-Euro-Marke dem Papier zu einer deutlicheren Erholungsbewegung verhelfen. Dort verläuft aktuell die 90-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend signalisiert.
Am Markt wurde auf einen Bericht des "Manager Magazins" verwiesen. Demnach arbeitet der Strom- und Gasnetzbetreiber an einem umfassenden Sparprogramm, das 2027 starten könnte. Unter dem Projektnamen "Polaris" sollen Kosten um 20 bis 25 Prozent reduziert werden, schrieb das Wirtschaftsmagazin unter Berufung auf Konzerninsider. Eon bestätigte dem Magazin, derzeit an einer Vereinfachung des derzeitigen Managementmodells zu arbeiten. Konkrete Beschlüsse gebe es jedoch noch keine./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 25.199 auf Ariva Indikation (20. Oktober 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +6,23 %/+23,01 % bedeutet.
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"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".
Dies war mein erster Gedanke...dass sich die Regierung samt der angehängten Regulierungsbehörde damit ins eigene Bein schießt....
Die Bundesnetzagentur will nur noch "Mini-Witz-Renditen" einer E.on und anderen Netzbetreibern für kommende Jahre "bewilligen"...ist ja eine Art "Sozialismus".