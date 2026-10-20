Aktien New York
Nasdaq nach jüngster Stabilisierung wieder schwächer
- Nasdaq gibt vor Netflix- und SpaceX-Zahlen nach
- Schwacher KI-Börsengang in Seoul dämpft die Kauflaune
- Dow legt zu, der S&P 500 notiert leicht im Minus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq zeigt sich am Dienstag nach jüngster Stabilisierung wieder anfällig für Verluste. Vor den nach Handelsschluss anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen Netflix und SpaceX überwog bei den Anlegern die Zurückhaltung. Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kaufbereitschaft.
Wenige Minuten nach Handelsbeginn sank der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,6 Prozent auf 29.343 Punkte. Der zu Wochenbeginn kaum bewegte Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 52.144 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 notierte mit minus 0,1 Prozent auf 7.684 Punkte.
Das Technologie- und KI-Infrastruktur-Unternehmen Elice hatte am Dienstag einen historisch schwachen Börsengang in Seoul hingelegt: Zum Handelsende lagen die massiv überzeichneten Aktien fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis.
"Privatanleger haben vielleicht blind darauf vertraut, dass Aktien bei einem Börsengang immer steigen würden", kommentierte Jo Hyunik, Leiter der Anlageabteilung bei Iroom Investment Advisors in Seoul. Doch während diejenigen, die zum Zug gekommen seien, Verluste erlitten hätten, hätten die meisten Privatanleger bei der Zeichnung nur wenige Aktien erwerben können, fügte er hinzu./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 62,79 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +61,49 %/+90,71 % bedeutet.
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so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...
Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.
Aktiendepot – Update September 2026
Mittlerweile sind wir schon wieder eine Woche zuhause und der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Aber wir hatten eine fantastische Woche in New York mit unglaublich vielen, schönen Erlebnissen und unvergesslichen Eindrücken. Jetzt geht es aber direkt wieder zurück zum eigentlichen Thema – der Börse und meiner entsprechenden Depotentwicklung!
Nachfolgend hiermit mein verspätetes September-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 9 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für September:
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Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Direkt zum Monatsbeginn September gab es nach längerer Pause mal wieder ein weiterer Zukauf, aber wie immer keine Verkäufe.
Zum 01.09.26 wanderten weitere 6 McDonald´s-Aktien in mein Aktiendepot zum Preis von je 226,90 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.369,70 € (inkl. 8,30 € Ordergebühren):
Nach Kauf ging der Kurs bei McDonalds (natürlich) noch deutlich tiefer Richtung 204 €. Aber insbesondere Wolters Kluwer haben sich mittlerweile deutlich erholt.
Neues Rekordhoch
In den letzten Tagen konnte sich das Depot immer wieder auf neue Rekordwerte hochschrauben und erreichte sogar am heutigen Morgen bei Erfassung meines Updates ein neues Rekordhoch – hauptsächlich getragen von den Nachkäufen im laufe des Jahres. Die YTD-Rendite ist bereinigt überschaubar, aber immer noch positiv. Und die Gesamtentwicklung passt weiterhin, damit bin ich zufrieden:
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.515,70 € / 4.300 € (= 81,76 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,75 % / 5 % (= 75 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das nächste Depotupdate kommt auch schon wieder in Sichtweite. Bis dahin weiterhin allen viel Erfolg!
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