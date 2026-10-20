Börsenstart USA - 20.10. - US 30 stark +0,83 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:33) bei 52.400,72 PKT und steigt um +0,83 %.

Top-Werte: 3M +4,80 %, Merck & Co +2,73 %, Johnson & Johnson +2,20 %, The Home Depot +2,18 %, Cisco Systems -0,74 %

Flop-Werte: Caterpillar -1,59 %, NVIDIA -1,43 %, Microsoft -0,80 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.703,60 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Equifax +9,63 %, Northrop Grumman +6,38 %, Hasbro +6,19 %, MSCI Registered (A) +5,19 %, Steel Dynamics +5,13 %

Flop-Werte: General Motors -6,01 %, Howmet Aerospace -4,92 %, Baxter International -4,32 %, Comfort Systems USA -4,29 %, GE Aerospace -4,26 %