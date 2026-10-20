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    Besonders beachtet!

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    Thomson Reuters Aktie klettert nach oben - +5,24 % - 20.10.2026

    Die Thomson Reuters Aktie notiert am 20.10.2026 mit +5,24 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Thomson Reuters Aktie klettert nach oben - +5,24 % - 20.10.2026
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    Thomson Reuters Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.10.2026

    Die Thomson Reuters Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,24 % auf 99,98 zulegen. Das sind +4,98  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Thomson Reuters Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,98, mit einem Plus von +5,24 %. Setzt sich der positive Trend fort?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Thomson Reuters Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche ist die Thomson Reuters Aktie damit um +4,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Thomson Reuters einen Rückgang von -13,14 %.

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    Während Thomson Reuters heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %.

    Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,31 %
    1 Monat +18,58 %
    3 Monate +15,90 %
    1 Jahr -28,30 %
    Stand: 20.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Thomson Reuters Aktie

    Es gibt 433 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,28 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,09 %. Wolters Kluwer notiert im Plus, mit +0,45 %. S&P Global notiert im Plus, mit +1,55 %.

    Die Aktie von Thomson Reuters erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,89 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Thomson Reuters Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Thomson Reuters Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Thomson Reuters

    +3,68 %
    +3,85 %
    +18,05 %
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    -28,94 %
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    +158,90 %
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    ISIN:CA8849038812WKN:A426HV
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