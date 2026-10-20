JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Kapazitäts- und Umsatzpläne betreffend dürfte der Fokus darauf liegen, ob die jüngste Prognose - ein Umsatz von 225 Milliarden Dollar bis 2029/30 - sowie alle Zwischenziele bis dahin bestätigt würden, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einem Ausblick auf den Investorentag. Er geht, wie er am Dienstag schrieb, sogar davon aus, dass der Softwarehersteller und Cloud-Infrastruktur-Anbieter seine Geschäftsjahresziele 2029/30 sogar anheben wird./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:35 / EDTrstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 116,3EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 $ , was eine Steigerung von +53,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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