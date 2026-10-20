Große Anerkennung von Ferrari: Teslas Roadster holt die volle Punktzahl

Ferrari-Chef Benedetto Vigna hat Teslas neuen Roadster überraschend deutlich gelobt. Die Präsentation zeige, dass die Autoindustrie auch in einem etablierten Markt noch Raum für gewagte Innovationen habe, sagte der Manager am Dienstag laut Reuters.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Tesla hatte den überarbeiteten Sportwagen in der vergangenen Woche vorgestellt. Die Präsentation umfasste spektakuläre Manöver, darunter Flugbewegungen. Dafür soll der Roadster mit Triebwerken ausgestattet sein, deren Technologie von SpaceX abgeleitet wurde. Tesla-Chef Elon Musk kündigte den Produktionsstart für 2028 an.

An den Finanzmärkten fiel die Reaktion gemischt aus. Die Tesla-Aktie legte zunächst zu. Analysten verwiesen jedoch darauf, dass die Auslieferungen noch in weiter Ferne lägen. Das Projekt hatte sich bereits mehrfach verzögert.

Auch Ferrari muss Skeptiker überzeugen

Vignas Lob kommt zu einem Zeitpunkt, an dem auch Ferrari um das Vertrauen der Anleger wirbt. Im Mai war die Aktie des italienischen Sportwagenherstellers in Mailand unter Druck geraten, nachdem Ferrari mit dem Luce sein erstes vollelektrisches Modell vorgestellt hatte.

Bei der Entwicklung arbeitete Ferrari mit Jony Ive zusammen, dem früheren Designchef von Apple, und dessen Studio LoveFrom. Vigna betonte, wie wichtig dieser externe Einfluss gewesen sei. "Hätten wir alleine gearbeitet, hätten wir nicht das erreicht, was wir erreicht haben", sagte er. Die Zusammenarbeit habe neue Fragen aufgeworfen und Lösungen ermöglicht, auf die das Unternehmen allein möglicherweise nicht gekommen wäre.

"Wir müssen weiter träumen"

Bei einer von der italienischen Zeitschrift Quattroruote organisierten Automobilkonferenz bewertete Vigna Teslas Präsentation mit 10 von 10 Punkten – sowohl für die Technologie als auch für die Inszenierung.

Der Tesla-Auftritt zeige, dass es in der Automobilbranche noch viel zu entwickeln gebe. "Wir müssen weiter träumen", sagte Vigna. Als Europäer sei er Tesla dankbar, weil das Unternehmen beweise, dass selbst in einer etablierten Branche weiterhin mutige Innovationen möglich seien.

Vigna äußerte sich per Videokonferenz aus Indien. Dort veranstaltete Ferrari ein Kundenevent. Das Interesse an der italienischen Marke sei groß, erklärte der Konzernchef.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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