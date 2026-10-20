VW ruft weltweit mehr als 70.000 E-Autos zurück
- VW ruft weltweit fast 72.700 E-Autos zurück
- In Deutschland sind rund 10.000 Fahrzeuge betroffen
- Halter sollen vorerst nur bis 80 Prozent laden
FLENSBURG/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Wegen fehlerhafter Batterien ruft der Autobauer VW weltweit fast 72.700 E-Autos in die Werkstätten. In Deutschland geht es bei den insgesamt drei Rückrufen um rund 10.000 Fahrzeuge, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Betroffen sind demnach größtenteils die VW-Modelle ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz - sowie der Cupra Born.
Dass Volkswagen einen Rückruf wegen fehlerhafter Batterien vorbereitet, war bereits seit vergangener Woche bekannt. Interne Qualitätsprüfungen hatten nach Angaben des Konzerns ergeben, dass einzelne Hochvolt-Batteriezellen bei bestimmten Fahrzeugen nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen. Grund dafür seien Produktionsfehler bei Zulieferern. "In seltenen Fällen kann dies zu einer erhöhten thermischen Belastung dieser Batterien führen, im Extremfall könnte ein Brand entstehen", hieß es.
Betroffen ist demnach ein begrenzter Produktionszeitraum. Bei den Modellen ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz umfassen zwei Rückrufe Fahrzeuge, die zwischen 2022 und 2025 gebaut wurden. Beim Modell Born der spanischen VW-Tochter Cupra geht es um Fahrzeuge aus den Jahren 2022 bis 2024. Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden waren nach KBA-Angaben zunächst nicht bekannt.
Ladebegrenzung als Sofortmaßnahme
Die Batterien müssen den Angaben nach in den Werkstätten überprüft werden. Bis dahin sollen Halter ihre Fahrzeuge nur bis höchstens 80 Prozent aufladen und Warnhinweisaufkleber anbringen. Wo es technisch möglich ist, begrenzt das System die verfügbare Ladekapazität selbst. Erst wenn eine Batterie als in Ordnung bewertet wird, kann die Begrenzung aufgehoben werden.
Informiert werden die Halterinnen und Halter betroffener Autos per Brief. Darin stehen alle wichtigen Informationen - unter anderem zum genauen Ablauf und zu den Ansprechpartnern. Auch weitere Abhilfemaßnahmen sollen schriftlich mitgeteilt werden. Von dem Fehler betroffene Batteriemodule müssen nach früheren Angaben eines VW-Sprechers nicht zwangsläufig getauscht werden - möglicherweise genügt ein Softwareupdate.
Millionenrückruf vor wenigen Wochen
Ende September hatte VW wegen einer korrosionsanfälligen Schraube an der Lenkung weltweit gut fünf Millionen Autos in die Werkstätten gerufen. Der Fehler kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigen. In Deutschland sind vom Rückruf fast 1,4 Millionen Fahrzeuge von VW und den Konzernmarken Audi, Seat und Skoda betroffen.
Es ist auch nicht der erste Rückruf wegen Batterieproblemen im laufenden Jahr: Bereits im März hatten VW und Cupra deshalb weltweit mehr als 90.000 Autos in die Werkstätten beordert - davon 28.000 in Deutschland./jwe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 69,58 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,63 %/+72,51 % bedeutet.
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Diese beiden Eigentuemerfamilien sind unfaehig. Der einzige von denen der etwas auf dem Kasten hatte war Ferdinand.
... wieder mal, naja! VW kriselt nicht bis China, sondern in China kriselt der Binnenmarkt und deswegen wird das Ausland von dort mit Produkten überschwemmt. Auch sollte man bedenken, dass in China ein ganz anderer Wind weht, als hier bei uns, wo zunehmend nur noch an Work-Life-Balance gedacht wird und bei jedem Schiss nach Hilfe vom Staat gefragt wird. Und da wir gerade beim Staat, sprich Regierungen, sind, da mangelte und mangelt es noch immer an klaren Vorgaben für die Wirtschaft und deren Unternehmen. Aber auch da sehe ich Gründe, die ganz sicher mitverantwortlich dafür waren, nämlich Flüchtlingsproblematik, Pandemie, Kriege, Energieversorgungsproblematiken, Unterstützung der Ukraine und Problematik der Finanzierung, Bedrohungproblematik, Terrorismus, Clans und und und...
Bei der nachhaltigen Kostenschieflage ist VW fraglich und bei der renitenten Aufgabenvermeidung bildet sich keine Fortbestandsperspektive. Das sind nicht nur deutsche Gehälter und fehlende Produktivität, VW kriselt bis China und der dortige Wettbewerb zieht E-Mobilität voll bis zum Markterfolg durch. Dann sind die Abschiedslasten aus deutscher Produktion nicht getragen und auch nicht definiert. Von Energie bis Sozialbeitragslasten rührt sich im Umfeld nichts. Da ist nichts von einem belastbaren Fortbestandskonzept, die Produkte sind oft gut und wirtschaftlich hat VW seinen Frieden in einem konservierenden Auftritt. Da ist kein Investitionskonzept mit Marktführungsziel, man zieht sich immer weiter auf Zulieferer zurück und merkt schon nicht den Fehler fehlender eigener Fähigkeiten. Die österreichischen Opas meinen so irgendwie weiter Finanzen für sich saugen zu können, von BCG textlich gehübscht geht auch klarer Unfug in der öffentlichen Meinung durch.