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    AKTIE IM FOKUS

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    Mutares steigen auf September-Hoch - Natura soll verkauft werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares-Aktie steigt um 3,6 Prozent auf 26,05 Euro
    • Kurs erreicht höchsten Stand seit Mitte September
    • Natura-Verkauf soll Einzelhandelsengagement senken
    AKTIE IM FOKUS - Mutares steigen auf September-Hoch - Natura soll verkauft werden
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Mutares ist am Dienstagnachmittag auf ein Tageshoch geklettert. Zuletzt legte sie um 3,6 Prozent auf 26,05 Euro zu und ist damit zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte September. Im bisherigen Jahresverlauf steht für den SDax -Wert aber immer noch ein Verlust von rund 13 Prozent zu Buche.

    Mutares hatte am frühen Nachmittag gemeldet, eine Vereinbarung zur Veräußerung der polnischen Drogeriemarktkette Natura unterzeichnet zu haben. Der Vollzug werde noch in diesem Quartal angestrebt. Die geplante Veräußerung sei ein weiterer Schritt in der Portfoliostrategie, das Unternehmensengagement im Einzelhandelssegment zu reduzieren, hieß es. Finanzielle Details gab es keine./ck/he

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 18.086 auf Ariva Indikation (20. Oktober 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +41,49 %/+75,91 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der Beteiligungen: Das Steyr-Übernahmeangebot von 39 Euro wird trotz Mutares’ vollständigem Ausstieg als Erfolgsmaßstab diskutiert, ebenso die Entwicklung von Terranor. Bei Nord Gas Solutions stehen starkes Umsatz- und Ergebniswachstum, mögliche Exit- oder IPO-Optionen und der begrenzte Konzernanteil im Fokus. Die Aktie kämpft laut Beiträgen um den Kapitalerhöhungspreis von 24,50 Euro; genannt werden 17 % Kursverlust seit Jahresbeginn.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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