Aixtron pulverisiert die Analystenerwartungen

AIXTRON pulverisiert die Erwartungen – und Nynomic profitiert

Im heutigen Video geht es um mehrere spannende Unternehmensentwicklungen und eine schwache Woche für viele KI-Aktien:

flatexDEGIRO will bis zu 100 Mio. € für den Rückkauf eigener Aktien einsetzen.

Der CEO von ASTA Energy Solutions kauft für mehr als 100.000 € Aktien des eigenen Unternehmens.

AIXTRON liegt beim Auftragseingang deutlich über den Analystenerwartungen. Davon profitiert indirekt auch Nynomic über die Tochtergesellschaft LayTec.

Cicor legt gemischte Zahlen vor – mit Licht und Schatten bei den wichtigsten Kennzahlen.

Viele KI- und Halbleiteraktien hatten eine schwache Woche. Operativ lieferten TSMC und ASML allerdings starke Zahlen und wichtige Signale für die weitere Branchenentwicklung. Und der NVIDIA Chef kündigt weitere Milliardeninvestitionen in Europa an.

Meine Einordnung zu den Meldungen gibt es im heutigen Video.

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