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    ROUNDUP

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    US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce kauft Braze für 5,7 Milliarden Dollar
    • Je Braze-Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar
    • KI soll die Kundeninteraktion im Marketing stärken
    ROUNDUP - US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu - Aktie fällt
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch. Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet damit Braze inklusive Schulden mit knapp 5,7 Milliarden Dollar (5 Mrd Euro), wie Salesforce am Dienstag in San Francisco mitteilte. Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen. Die Salesforce-Aktie verlor im frühen US-Handel mehr als ein Prozent./men/mis/he

    Salesforce

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    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 213,7 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +12,86 %/+41,08 % bedeutet.





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