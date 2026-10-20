Farbdruck und präzises Schneiden in einem Gerät

PARIS, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- xTool, Anbieter von digitalen Fertigungslösungen, erweitert sein Produktportfolio um den xTool C1 Color Cutter und steigt damit in den Markt für Schneideplotter ein.

Unter dem Motto „Scan It. Print It. Cut It. Always in One Workflow" vereint der C1 einen CIS-Scanner, CMYK-Farbdruck und eine Schneidefunktion in einem Gerät. Damit können Anwender Motive scannen, drucken und präzise zuschneiden, ohne zwischen verschiedenen Geräten wechseln zu müssen.

Ab dem 20. Oktober 2026 ist der xTool C1 weltweit vorbestellbar. Gegen eine Anzahlung von 10€ können sich Interessierte Preisnachlässe, gratis Materialien und die Teilnahme an einer Gewinnspiel sichern.

xTool erweitert sein Angebot um Schneideplotter

Mit dem C1 erweitert xTool sein Angebot an Hard- und Softwarelösungen für Kreative, DIY-Begeisterte und kleine Unternehmen. Dabei nutzt das Unternehmen seine Erfahrung mit Lasergravur- und Druckgeräten für die Entwicklung eines Schneideplotters.

Bei herkömmlichen Arbeitsabläufen werden Motive häufig zunächst auf einem separaten Tintenstrahldrucker ausgedruckt, anschließend in einen Schneideplotter eingelegt und mithilfe von Passermarken ausgerichtet. Der C1 vereint Farbdruck und Schneiden in einem Gerät. Dadurch entfallen der Wechsel zwischen verschiedenen Maschinen und die Ausrichtung anhand von Passermarken.

Zu den Anwendungen zählen Papierarbeiten, Vinylgrafiken, Wärmeübertragungsfolien (HTV), Textilveredelungen und Sticker.

Für DIY-Projekte und kleine Unternehmen

Der xTool C1 richtet sich an zwei Zielgruppen:

Erfahrene DIY-Begeisterte: Der kombinierte Druck- und Schneideprozess kann Materialverschnitt und Ausrichtungsfehler reduzieren. Auch das Schneiden und Entgittern mehrerer Vinylschichten entfällt, wodurch sich Projekte mit Wärmeübertragungsfolien (HTV), Stickern und Papier einfacher umsetzen lassen.

Der kombinierte Druck- und Schneideprozess kann Materialverschnitt und Ausrichtungsfehler reduzieren. Auch das Schneiden und Entgittern mehrerer Vinylschichten entfällt, wodurch sich Projekte mit Wärmeübertragungsfolien (HTV), Stickern und Papier einfacher umsetzen lassen. Kleine Unternehmen und Selbstständige: Der C1 eignet sich für die Herstellung personalisierter Kleidung, Etiketten, Verpackungen und Merchandise-Artikel. Durch die Kombination mehrerer Arbeitsschritte kann das Gerät Produktionsabläufe vereinfachen und Kosten reduzieren.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick