Silberpreis
Silber explodiert plus +2,29 % auf 58,42 USD
Silberpreis legt +2,29 % zu und erreicht 58,42 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,98 %
|1 Monat
|-13,49 %
|3 Monate
|+2,73 %
|1 Jahr
|+9,98 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 24,19850USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 58,42USD ein Wert von 24.141,2USD geworden – ein Gewinn von +141,41 %.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|334,75EUR
|-0,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|118,20EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|230,68EUR
|-0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|292,16EUR
|+0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,26EUR
|+0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|476,38EUR
|+0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|351,44EUR
|-0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,32EUR
|-0,37 %
|Long
|1
|0,00
|118,25EUR
|-0,63 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,811EUR
|-0,47 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.