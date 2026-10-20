Silber explodiert plus +2,29 % auf 58,42 USD

+2,29 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,98 % 1 Monat -13,49 % 3 Monate +2,73 % 1 Jahr +9,98 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 58,42. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 24,19850USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 58,42USD ein Wert von 24.141,2USD geworden – ein Gewinn von +141,41 %.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.