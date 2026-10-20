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    Silberpreis

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    Silber explodiert plus +2,29 % auf 58,42 USD

    Silberpreis legt +2,29 % zu und erreicht 58,42 USD. Die Rally beschleunigt sich.

    Silberpreis - Silber explodiert plus +2,29 % auf 58,42 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Bullen dominieren den Handel: Silber legt +2,29 % zu und notiert bei 58,42USD. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,98 %
    1 Monat -13,49 %
    3 Monate +2,73 %
    1 Jahr +9,98 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 24,19850USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 58,42USD ein Wert von 24.141,2USD geworden – ein Gewinn von +141,41 %.

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 334,75EUR -0,55 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 118,20EUR -0,44 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 230,68EUR -0,38 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 292,16EUR +0,84 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 84,26EUR +0,58 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 476,38EUR +0,38 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 351,44EUR -0,59 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 71,32EUR -0,37 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 118,25EUR -0,63 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,811EUR -0,47 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    Silber

    +1,73 %
    -3,56 %
    -12,20 %
    +4,26 %
    +11,61 %
    +154,13 %
    +145,00 %
    +229,21 %
    +256,34 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1




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