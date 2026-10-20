Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: -5,97 %
Performance 1M: -11,46 %
Tagesperformance: -5,02 %
Performance 1M: +9,13 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,60 %
Performance 1M: +21,22 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,84 %
Performance 1M: -19,52 %
Tagesperformance: +2,89 %
Performance 1M: -9,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: -12,94 %
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Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: +14,24 %
Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: -23,03 %
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: -1,46 %
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: +3,43 %