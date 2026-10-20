Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen Verbio-Kurs nahe dem Sechsmonatstief, obwohl TecDAX-Aufnahme, angehobene EBITDA-Prognosen, Anlagenstart, Dividendenrückkehr und Analysten-Upgrades bislang keinen nachhaltigen Schub brachten. Diskutiert werden mögliche Kurstreiber und Chancen durch neue Bioraffinerien, zugleich belasten hohe Ölpreise und ein schwacher Börsenausblick. Einzelne sehen das Abwärtsrisiko als begrenzt.