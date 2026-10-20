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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,31 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen Verbio-Kurs nahe dem Sechsmonatstief, obwohl TecDAX-Aufnahme, angehobene EBITDA-Prognosen, Anlagenstart, Dividendenrückkehr und Analysten-Upgrades bislang keinen nachhaltigen Schub brachten. Diskutiert werden mögliche Kurstreiber und Chancen durch neue Bioraffinerien, zugleich belasten hohe Ölpreise und ein schwacher Börsenausblick. Einzelne sehen das Abwärtsrisiko als begrenzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -5,97 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,46 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,97 %.

    OHB
    Tagesperformance: -5,02 %
    Platz 3
    Performance 1M: +9,13 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der OHB-Aktie, den Anleger mit Europas geplanten Satellitenprojekten und möglichen Aufträgen verbinden. Charttechnisch wird ein Ausbruch für möglich gehalten, dafür fehle aber eine konkrete Auftragsmeldung. Kritische Stimmen verweisen auf schwächere Halbjahreszahlen, hohen Mittelabfluss und unklare Margen bei Großprojekten. Die anstehenden Neunmonatszahlen gelten als wichtiger Prüfstein für Prognosen und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -4,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: +21,22 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,60 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nemetscheks möglichen Ausbruch nach oben: Einige sind trotz der KI-Sorgen optimistisch und verweisen auf Nachkäufe unter 60 Euro, andere sehen den Ausbruch noch nicht bestätigt. Diskutiert werden auch der Einfluss von KI auf Softwareunternehmen und eine Aufnahme beim Aktionär.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,52 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,03 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs 2025 verkaufte Carrick-Beteiligung und den möglichen Wert der Projekte CT7001 und CT7439. Diskutiert werden die hohen klinischen Entwicklungsrisiken, der geringe Verkaufserlös, frühere Abschreibungen auf Beteiligungen sowie die Frage, ob Evotec mit Meilensteinzahlungen oder Eigenkapitalinvestments besser gefahren wäre. Eine mögliche Übernahme im Biotechsektor wird als Hinweis auf die weitere Marktkonsolidierung eingeordnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,94 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q3-Aufträge und Margen bei AIXTRON sowie erwartete höhere Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2027. Diskutiert werden Analystenkursziele von 42 Euro (MPCM), 45 Euro (mwb) und 54 Euro (JPMorgan). Dem stehen Sorgen über ein hohes KGV, die Tech-Sektor-Korrektur und mögliche Kursrückgänge unter 30 Euro gegenüber. Im Fokus steht zudem der Quartalsbericht am 29. Oktober.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 8
    Performance 1M: +14,24 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 9
    Performance 1M: -23,03 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    Kontron
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,46 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 11
    Performance 1M: +3,43 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

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