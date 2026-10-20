Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 20.10.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Sanofi
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 2
Performance 1M: -2,73 %
Performance 1M: -2,73 %
BMW
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 3
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen genannten Absatzrückgang von 25 % in China und BMWs Abfindungsprogramm. Diskutiert werden mögliche Personalkostensenkungen und der Verlust erfahrener Mitarbeiter. Als langfristiges Absatzrisiko gilt einigen ein sinkender Autobestand durch Fahrdienste. Positiv hervorgehoben wird eine Studie zur hohen Markentreue der BMW-Kunden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.
Inditex
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 4
Performance 1M: +7,32 %
Performance 1M: +7,32 %
Enel
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +2,78 %
Performance 1M: +2,78 %
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