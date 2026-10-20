ROUNDUP
Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX erwartet 2026 noch bessere Geschäfte
- RTX hebt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 erneut an
- RTX steigert Quartalsumsatz um elf Prozent
- Freier Mittelzufluss soll im Gesamtjahr höher ausfallen
ARLINGTON (dpa-AFX) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX schraubt angesichts guter Geschäfte seine Erwartungen für 2026 ein weiteres Mal nach oben. Der bereinigte Umsatz soll mit 97 bis 97,5 Milliarden US-Dollar (86,5 bis 86,9 Mrd Euro) mindestens eine Milliarde mehr erreichen als zuvor im Höchstfall angepeilt, wie der Mutterkonzern des Rüstungsunternehmens Raytheon, des Triebwerksbauers Pratt & Whitney und des Luftfahrtzulieferers Collins am Dienstag in Arlington mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 7,65 bis 7,75 Dollar erreichen, mindestens 40 Cent mehr als zuvor maximal erhofft. Für die RTX-Aktie ging es nach den Neuigkeiten im frühen US-Handel um 1,5 Prozent aufwärts.
Im dritten Quartal erzielte RTX einen bereinigten Umsatz von knapp 25 Milliarden Dollar, elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der tatsächliche Überschuss wuchs um gut ein Drittel auf fast 2,6 Milliarden Dollar. Der freie Barmittelzufluss brach zwar um fast die Hälfte auf rund 2,1 Milliarden Dollar ein. Im Gesamtjahr soll er mit 9 bis 9,2 Milliarden Dollar jedoch höher ausfallen als noch im Sommer angekündigt.
Raytheon stellt Rüstungsgüter wie die Patriot-Flugabwehrsysteme her, die derzeit auch im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland zum Einsatz kommen. Collins liefert allerlei Technik für die Luft- und Raumfahrt, von Rumpfteilen über Passagiersitze bis zu Triebwerksgondeln.
Pratt & Whitney baut zusammen mit Partnern wie dem deutschen Anbieter MTU Antriebe für Passagierjets wie die stark gefragte A320neo-Reihe des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus . Dessen Chef Guillaume Faury hatte den Triebwerkshersteller vor allem Anfang des Jahres dafür gescholten, nicht genügend Turbinen zu liefern./stw/men/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 196,0 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +3,35 %/+29,19 % bedeutet.
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Das große Patriot-Problem des Westens
Im Iran-Krieg wurden in den ersten Wochen Hunderte Flugabwehrraketen verschossen – eine Jahresproduktion. Kostenpunkt: Drei bis zehn Millionen Dollar pro Rakete. Einiges deutet darauf hin, dass die Raketen bald knapp werden könnten.
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Haupthersteller (USA)
- https://www.rtx.com/: Als Hauptauftragnehmer ist Raytheon für die Systemintegration, die Radarsysteme (das Herzstück des Patriot) und die Bodenstationen/Leitstellen verantwortlich.
- https://www.lockheedmartin.com/: Das Unternehmen produziert die eigentlichen Abfangraketen, insbesondere die moderne PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) Serie.
Produktion in Deutschland/Europa
Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Produktion derzeit massiv nach Europa ausgeweitet:
- MBDA Deutschland: In Kooperation mit Raytheon baut MBDA am Standort Schrobenhausen (Bayern) die erste Produktionslinie für Patriot-Lenkflugkörper außerhalb der USA auf.
- Bayern-Chemie: Das Tochterunternehmen von MBDA in Aschau am Inn wird ab 2028 die Antriebseinheiten für die Raketen fertigen.
Internationale Lizenzfertigung
- Mitsubishi Heavy Industries (MHI): In Japan wird das System unter Lizenz für die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte g