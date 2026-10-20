ROUNDUP
US-Mischkonzern 3M erhöht erneut Gewinnziel - Aktie legt deutlich zu
- 3M hebt nach starkem Quartal Gewinnziel an
- Bereinigter Quartalsgewinn steigt um zwölf Prozent
- 3M baut um und stärkt Angebote in Wachstumsmärkten
ST. PAUL (dpa-AFX) - Der US-Mischkonzern 3M profitiert immer mehr von seinem Umbau. Im dritten Quartal zogen die Ergebnisse bei einem leichten Umsatzplus an. Konzernchef William Brown hob sein Gewinnziel für das laufende Jahr erneut an. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 9,10 und 9,15 US-Dollar anvisiert, teilte 3M am Mittwoch in St. Paul mit. Zuletzt hatten die Amerikaner noch 8,80 bis 8,95 Dollar in ihrer Planung. Die 3M-Aktie legte im frühen US-Handel um mehr als vier Prozent zu.
Im dritten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 Prozent auf 2,50 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um gut ein Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Dollar (5,87 Mrd Euro). Organisch betrug das Plus 3,3 Prozent. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 1,37 Milliarden Dollar, ein Plus von fast 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus Nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten vor allem in Wachstumsbranchen wie Rechenzentren stärken./mne/tav/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 3M Aktie
Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,84 % und einem Kurs von 151,5 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 3M Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
3M zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.
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https://seekingalpha.com/article/4942631-3m-commercial-excellence-and-productivity-initiatives-support-a-compelling-turnaround
3M Company wird mit Kaufen eingestuft, gestützt durch eine bessere operative Umsetzung und eine im Vergleich zu diversifizierten Industriekonzernen niedrigere Bewertung.
Die Initiativen von MMM zur kommerziellen Exzellenz treiben das organische Umsatzwachstum, verstärktes Cross-Selling und eine höhere Kundenbindung voran; im zweiten Quartal 2026 stieg der organische Umsatz im Jahresvergleich um 5,4 %.
Produktivitätsprogramme mit dem Ziel, bis 2027 Kosteneinsparungen von 1 Mrd. US-Dollar zu erzielen, verbessern bereits die Margen. Die bereinigte operative Marge lag im zweiten Quartal 2026 bei 24,9 % und damit nahe dem Ziel für das Geschäftsjahr 2027.
Angesichts geringerer rechtlicher Unsicherheiten und einer Dividendenrendite von 1,8 % bietet MMM ein günstiges Chance-Risiko-Profil und das Potenzial für jährliche Renditen im zweistelligen Prozentbereich.
Eine sich ausweitende Erholung im verarbeitenden Gewerbe könnte zu Quartalsergebnissen führen, die die Erwartungen übertreffen und die Prognosen nach oben korrigieren, und das Management hat sich bei der Preisgestaltung zurückhaltend gezeigt, während es dennoch eine Hebelwirkung bei der operativen Marge erzielt.
Chancen wie EBO-Verbindungen für Rechenzentren und ein Joint Venture im Bereich Brandschutz erscheinen als risikoarme Investitionen mit guter Rendite, doch 3M fehlt es nach wie vor an Hebelwirkung bei dynamischeren langfristigen Trends wie Automatisierung und Elektrifizierung.
Die Anlagethese weist einige Nuancen auf – das kurzfristige Bewertungsaufwärtspotenzial ist nicht spektakulär (vielleicht 10 %), aber die Umsetzung bei MMM verbessert sich, und Quartalsergebnisse, die die Erwartungen übertreffen und die Prognosen nach oben korrigieren, können einen höheren fairen Wert bewirken, meint dieser Anleger bei SEEKING ALPHA X (kostenpflichtig):
https://seekingalpha.com/article/4940868-3m-doing-the-right-things-and-still-leveraged-to-cyclical-recovery
https://www.insidermonkey.com/blog/heres-why-3m-mmm-is-among-the-12-most-profitable-sp-500-stocks-to-invest-in-1790663/