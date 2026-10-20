UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor weiteren Studienerkenntnissen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Phase-3-Studienergebnisse zum Medikament Remibutinib gegen die schubförmig-remittierende Multiple Sklerose würden am Freitag auf einer Konferenz in Toronto erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen primärer Endpunkte sei bereits bekannt, doch es sei unerlässlich, mehr Informationen über das vollständige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu bekommen./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 135,8EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 116

Kursziel alt: 116

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

