US-Autobauer General Motors grenzt Prognose ein - Aktie fällt deutlich

Barra warnte aber, die Herausforderungen nähmen zu. Die Aktie rutschte im frühen US-Handel um mehr als 5 Prozent ab.

DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autobauer General Motors hat nach einem Gewinnanstieg im dritten Quartal sein Jahresgewinnziel konkretisiert und will weiter in großem Stil Aktien zurückkaufen. Über mehrere Jahre will Konzernchefin Mary Barra dafür 20 Milliarden US-Dollar ausgeben, wie die Firma am Dienstag in Detroit mitteilte, ohne konkreter zu werden. Im dritten Quartal schnitt das Unternehmen beim operativen Ergebnis etwas besser ab als erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Managerin peilt beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2026 noch 14,5 bis 15,5 Milliarden Dollar an - bisher waren jedoch bis zu 16 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sind wohl nur noch 12,75 bis 13,75 Dollar drin statt bis zu 14 Dollar. Und das trotz besserer Aussichten beim freien Mittelzufluss aus dem Autogeschäft.

Im vergangenen Quartal zog der Umsatz um knapp 3 Prozent auf 50 Milliarden Dollar an. Das operative Ergebnis stieg um ein gutes Fünftel auf 4,1 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdreifachte sich der Gewinn nahezu auf 3,3 Milliarden Dollar. Das lag auch an einer hohen Abschreibung auf Elektroautos ein Jahr zuvor./men/mne/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur General Motors Aktie Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 69,95 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der General Motors Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. General Motors zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.



