Bisher hatte Konzernchef Larry Culp für 2026 einen Umsatzanstieg im hohen Zehner-Prozent-Bereich, einen bereinigten operativen Gewinn von 10,55 bis 10,75 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,65 bis 7,85 Dollar angepeilt. Auch für den bereinigten freien Barmittelzufluss nimmt er sich mit 9,1 bis 9,4 Milliarden Dollar nun mehr vor als zuletzt.

CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Triebwerkshersteller GE Aerospace legt die Latte für 2026 nach einem unerwartet starken Sommergeschäft noch einmal höher. Der bereinigte Umsatz soll im Jahresvergleich jetzt um 19 bis 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. Zugleich soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn 10,9 bis 11 Milliarden US-Dollar (9,7 bis 9,8 Mrd Euro) und der bereinigte Gewinn je Aktie 8 bis 8,10 Dollar erreichen. Für die GE-Aktie ging es nach zeitweisen Gewinnen im vorbörslichen US-Geschäft im frühen Handel um zwei Prozent nach unten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im dritten Quartal erzielte GE einen bereinigten Umsatz von 13,3 Milliarden Dollar und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn sprang sogar um 30 Prozent auf 3 Milliarden Dollar nach oben. Damit übertraf das Unternehmen durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,8 Milliarden Dollar, eine Steigerung um 12 Prozent. Der Auftragseingang wuchs sogar um fast die Hälfte auf 19 Milliarden Dollar.

GE Aerospace baut zusammen mit dem französischen Hersteller Safran Triebwerke für die Mittelstreckenjets Boeing 737 Max und Airbus A320neo. Zusammen mit dem deutschen Partner MTU ist der Konzern zudem bei den Boeing-Großraumjets 787 und 777 sowie dessen Neuauflage 777X im Geschäft./stw/nas/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 170,3 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+28,87 % bedeutet.



