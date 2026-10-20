🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu GE Aerospace

    ROUNDUP

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • GE Aerospace hebt Umsatzprognose für 2026 deutlich an
    • Quartalsumsatz wächst um 18 Prozent auf 13,3 Milliarden
    • Aufträge steigen fast um die Hälfte auf 19 Milliarden
    ROUNDUP - Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Triebwerkshersteller GE Aerospace legt die Latte für 2026 nach einem unerwartet starken Sommergeschäft noch einmal höher. Der bereinigte Umsatz soll im Jahresvergleich jetzt um 19 bis 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. Zugleich soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn 10,9 bis 11 Milliarden US-Dollar (9,7 bis 9,8 Mrd Euro) und der bereinigte Gewinn je Aktie 8 bis 8,10 Dollar erreichen. Für die GE-Aktie ging es nach zeitweisen Gewinnen im vorbörslichen US-Geschäft im frühen Handel um zwei Prozent nach unten.

    Bisher hatte Konzernchef Larry Culp für 2026 einen Umsatzanstieg im hohen Zehner-Prozent-Bereich, einen bereinigten operativen Gewinn von 10,55 bis 10,75 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,65 bis 7,85 Dollar angepeilt. Auch für den bereinigten freien Barmittelzufluss nimmt er sich mit 9,1 bis 9,4 Milliarden Dollar nun mehr vor als zuletzt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MTU Aero Engines!
    Long
    324,88€
    Basispreis
    2,33
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    369,48€
    Basispreis
    2,49
    Ask
    × 13,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im dritten Quartal erzielte GE einen bereinigten Umsatz von 13,3 Milliarden Dollar und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn sprang sogar um 30 Prozent auf 3 Milliarden Dollar nach oben. Damit übertraf das Unternehmen durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,8 Milliarden Dollar, eine Steigerung um 12 Prozent. Der Auftragseingang wuchs sogar um fast die Hälfte auf 19 Milliarden Dollar.

    GE Aerospace baut zusammen mit dem französischen Hersteller Safran Triebwerke für die Mittelstreckenjets Boeing 737 Max und Airbus A320neo. Zusammen mit dem deutschen Partner MTU ist der Konzern zudem bei den Boeing-Großraumjets 787 und 777 sowie dessen Neuauflage 777X im Geschäft./stw/nas/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 170,3 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +3,09 %/+28,87 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn Der Triebwerkshersteller GE Aerospace legt die Latte für 2026 nach einem unerwartet starken Sommergeschäft noch einmal höher. Der bereinigte Umsatz soll im Jahresvergleich jetzt um 19 bis 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     