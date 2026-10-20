DZ BANK stuft Norma Group auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Norma anlässlich eines Kapitalmarkttags mit einem Strategie-Update auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 23 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Verbindungstechnik-Hersteller die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin erste Erfolge aus der Neuaufstellung des Unternehmens. Die Veranstaltung habe viele strategische Details mit sich gebracht, doch steigende Schätzungen seien deshalb nicht zu erwarten./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 14,92EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

