UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1110 Pence belassen. Zu Zahlenvorlage des Energienetzwerkbetreibers am 5. November rechnet Mark Freshney nicht mit Überraschungen. Das betreffe sowohl die Zahlen als auch die Finanzprognose, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das erste Geschäftshalbjahr 2026/27. Sein Fokus liege auf den Fortschritten beim britischen Übertragungsnetzprojekt sowie auf weiteren Details zum "Kilby"-Projekt zur Eigenstromversorgung in den USA./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 07:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 14,41EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,1

Kursziel alt: 11,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

