UBS stuft Santander auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Autokreditverbriefungen des spanischen Bank hätten sich in den USA saisonal bedingt im September und auch im dritten Quartal schlechter entwickelt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da dies jedoch in stärkerem Maße geschehen sei als im Vorjahr, deute dies darauf hin, dass die zugrunde liegenden Trends bei der Qualität der Vermögenswerte weiterhin negativ seien - und ohne erkennbare Anzeichen einer Stabilisierung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 11,87EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
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