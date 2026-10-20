UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Autokreditverbriefungen des spanischen Bank hätten sich in den USA saisonal bedingt im September und auch im dritten Quartal schlechter entwickelt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da dies jedoch in stärkerem Maße geschehen sei als im Vorjahr, deute dies darauf hin, dass die zugrunde liegenden Trends bei der Qualität der Vermögenswerte weiterhin negativ seien - und ohne erkennbare Anzeichen einer Stabilisierung./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 11,87EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

