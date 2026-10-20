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    UNLEASH 2026 verzeichnet Rekordwachstum in Paris, da KI große Investitionen in Arbeit und Personalwesen auslöst.

    UNLEASH 2026 verzeichnet Rekordwachstum in Paris, da KI große Investitionen in Arbeit und Personalwesen auslöst.
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Google Cloud, ServiceNow, SAP und Personio führen eine Rekordzahl von zehn Hauptsponsoren an. Damit steht die internationale HR-Konferenz und -Messe, auf der HR-Führungsteams und Entscheidungsträger über die Zukunft der Arbeit entscheiden, vor einer bedeutenden Erweiterung des Veranstaltungsortes im Jahr 2027.

    PARIS, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- UNLEASH, der weltweit führende Marktplatz für die Zukunft der Arbeit, Personalwesen und Technologie, begrüßt vom 20. bis 22. Oktober im Pariser Kongresszentrum die beispiellose Zahl von 8.500 Führungskräften aus 140 Ländern.

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    Google Cloud vervollständigt die Hauptliste zusammen mit Docebo, Eightfold, Personio, Phenom, Radancy, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Workday und Workhuman. ServiceNow und Personio gehören zu den neuen Hauptakteuren, die große Investitionen in ihre UNLEASH-Partnerschaften tätigen.

    Diese Jubiläumsausgabe erscheint im Vorfeld des Umzugs von UNLEASH in Pavillon 1 auf der Pariser Expo Porte de Versailles im Oktober 2027. Der größte Saal des Veranstaltungsortes wird das neue Zuhause des Pariser Flagship-Stores.

    „Im Jahr 2012 waren wir die Ersten, die eine Live-Demo von IBM Watson auf unsere Bühne brachten, weil wir wussten, dass KI die Zukunft der Arbeit verändern würde", sagte Marc Coleman, Gründer und CEO von UNLEASH. „Heute steht viel mehr auf dem Spiel." Die Frage lautet nicht mehr, ob KI wichtig ist, sondern welche Technologien Investitionen verdienen, wie sich die Arbeitsgestaltung verändern muss und wie Führungskräfte Algorithmen in einen greifbaren Geschäftswert umwandeln können. Das außergewöhnliche Engagement unserer zehn Hauptpartner beweist, dass bei UNLEASH die Entscheidungen mit weitreichenden Folgen getroffen werden."

    Bessere Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Menschen und KI

    Im gesamten Programm steht die zentrale Frage im Vordergrund, wie Führungskräfte bessere Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Mitarbeiter, KI und die Organisation, die sie aufbauen müssen, treffen können. Die Umwandlung technologischer Möglichkeiten in geschäftlichen Nutzen hängt von Investitionsentscheidungen, Arbeitsgestaltung, menschlichem Urteilsvermögen und der Ausrichtung der Führungsebene ab.

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