Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen genannten Absatzrückgang von 25 % in China und BMWs Abfindungsprogramm. Diskutiert werden mögliche Personalkostensenkungen und der Verlust erfahrener Mitarbeiter. Als langfristiges Absatzrisiko gilt einigen ein sinkender Autobestand durch Fahrdienste. Positiv hervorgehoben wird eine Studie zur hohen Markentreue der BMW-Kunden.