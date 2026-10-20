Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.10.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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BMW
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 2
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen genannten Absatzrückgang von 25 % in China und BMWs Abfindungsprogramm. Diskutiert werden mögliche Personalkostensenkungen und der Verlust erfahrener Mitarbeiter. Als langfristiges Absatzrisiko gilt einigen ein sinkender Autobestand durch Fahrdienste. Positiv hervorgehoben wird eine Studie zur hohen Markentreue der BMW-Kunden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 3
Performance 1M: +4,80 %
Performance 1M: +4,80 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 4
Performance 1M: -6,61 %
Performance 1M: -6,61 %
? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der Mercedes-Aktie: Befürworter sehen sie als unterbewertet und verweisen auf hohe Nettoliquidität, attraktive Dividende, stabile Vans-Margen und neue Modelle. Kritiker halten sinkende Absatz- und China-Zahlen, geringe BEV-Bedeutung sowie mögliche Schwächen bei Produktqualität und Markenimage dagegen. Umstritten sind die Erholungsaussichten in China und die Aussagekraft des Rekord-E-Autoabsatzes.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +16,88 %
Performance 1M: +16,88 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 30,56%
|PUT: 69,44%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -38,89 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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