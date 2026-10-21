Chartcheck: Endeavour Silver – Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung?

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Endeavour Silver Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Endeavour Silver Corp. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Ersteller: SRC swiss resource capital AG. Autor: Marc Ollinger. Erstveröffentlichung: 21.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber besitzen weiterhin starke fundamentale Argumente. Die Notenbanken kauften im zweiten Quartal 2026 laut World Gold Council rund 289 Tonnen Gold. Beim Silber erwartete das Silver Institute im April für 2026 ein sechstes Angebotsdefizit in Folge, diesmal von 46,3 Millionen Unzen. Das knappe Angebot bleibt damit ein Argument für Silber, obwohl die industrielle Nachfrage zuletzt nachgab. Für Silber- und Goldproduzenten eröffnet dieses Umfeld Chancen, wenn sie ihre Förderleistung verbessern und Kosten im Griff behalten.1,2 Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) verbindet Silberförderung mit nennenswerten Goldbeiträgen.

Nach dem jüngsten Rücksetzer lohnt deshalb ein genauer Blick auf die operativen Fortschritte und die Marken, an denen eine Erholung an Kontur gewinnen könnte.

Charttechnik unterstreicht das Kurspotenzial

Abbildung 1 · Grafik und Copyright Jochen Staiger, Chartbasis StockCharts.com, 16.10.2026, 16:00 Uhr New York / 22:00 Uhr Berlin. Die eingetragenen Ziele von 28 und 48 CAD samt Jahresangaben sind externe Langfristszenarien; eine überprüfbare Herleitung liegt nicht vor. Sie bilden keine Kursziele dieses SRC-Chartchecks.10

Die wichtigsten Kursmarken für den nächsten Aufschwung

Die wichtige Unterstützung liegt bei 10,50 CAD. Solange die Aktie über dieser Marke bleibt, stehen die Chancen laut Chartanalyst Staiger gut, dass der Kurs wieder nach oben dreht.

Ein erstes positives Signal wäre ein Anstieg auf 12,50 CAD. Danach könnten 13,50 bis 14,50 CAD und anschließend 15,50 bis 16,00 CAD erreicht werden. Das würde einem Kurspotenzial von rund 33 bis 37 % gegenüber dem aktuellen Referenzkurs entsprechen.

Besonders spannend wird es, wenn die Aktie die Marke von 16,50 CAD überwindet. Das wäre ein weiteres deutliches Kaufsignal. Steigt der Kurs anschließend auch über 17,00 CAD, könnte sich der Weg in Richtung 19,00 bis 20,00 CAD öffnen.

Die Aussichten auf eine stärkere Kurserholung sind damit durchaus vielversprechend. Entscheidend ist nun, dass die Aktie die genannten Kursmarken Schritt für Schritt überwindet.

Mehr Produktion und sichtbare Fortschritte

Der Silberproduzent Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) nimmt weiter Fahrt auf! Im dritten Quartal produzierte das Unternehmen rund 2,1 Millionen Unzen Silber und 10.126 Unzen Gold. Das entspricht einem kräftigen Produktionsplus von 19 % bei Silber und sogar 39 % bei Gold gegenüber dem Vorjahr.

Besonders erfreulich entwickelt sich die neue Mine Terronera, die inzwischen regulär produziert und zunehmend bessere Ergebnisse liefert. Auch die Mine Kolpa überzeugt: Hier stieg die Silberproduktion gegenüber dem Vorquartal um knapp 8 % auf 682.903 Unzen und übertraf damit sogar die eigenen Unternehmensziele.

Weitere positive Nachrichten kamen am 13. Oktober: Die Reparaturarbeiten in der Mine Guanaceví wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Verarbeitung läuft dort wieder mit voller Kapazität.

Auch finanziell zeigt Endeavour Silver eindrucksvolle Fortschritte. Im zweiten Quartal sprang der Umsatz um 149 % auf 212,1 Millionen US-Dollar. Aus einem bereinigten Verlust von 9,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr wurde ein bereinigter Nettogewinn von 44,8 Millionen US-Dollar (Non-IFRS).

Jetzt richtet sich der Blick auf den 9. November! Dann will Endeavour Silver die nächsten Quartalszahlen sowie aktualisierte Produktions- und Kostenprognosen vorlegen. Für Anleger könnte das besonders spannend werden, denn die jüngsten Produktionsfortschritte und die wieder voll ausgelastete Mine Guanaceví liefern gute Gründe, die weitere Entwicklung genau zu verfolgen.

Fazit: Endeavour Silver – Gute Chancen auf ein starkes Comeback!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) liefert gleich mehrere gute Gründe für neuen Optimismus: Die Silber- und Goldproduktion steigt, die Minen arbeiten zunehmend effizienter und nach der erfolgreichen Reparatur in Guanaceví läuft auch dort die Verarbeitung wieder auf Hochtouren.

Jetzt könnte es auch für die Aktie spannend werden! Hält die wichtige Marke von 10,50 CAD und gelingt der Anstieg über 12,50 CAD, rücken zunächst Kurse von 15,50 bis 16,00 CAD in den Blick. Oberhalb von 16,50 bis 17,00 CAD könnte die Aktie sogar noch deutlich mehr Schwung entwickeln.

Die Kombination aus steigender Produktion, verbesserten Geschäftszahlen und möglichen positiven Kurssignalen macht Endeavour Silver zu einem interessanten Silberwert. Sollte auch der Silberpreis mitspielen, könnte die Aktie vor einer vielversprechenden Aufwärtsbewegung stehen!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik

Alle Onlinequellen wurden am 19.10.2026 geprüft. Der einheitliche Kursstichtag ist der 16.10.2026, passend zum gelieferten Point-&-Figure-Chart. Aktualitätsabgleich: Der TSX-Schlusskurs vom 19.10.2026 lag bei 11,66 CAD; die genannten Schwellen wurden dadurch nicht neu erreicht.12

1 World Gold Council: Gold Demand Trends Q2 2026, 30.07.2026

2 The Silver Institute: World Silver Survey 2026, Mitteilung vom 15.04.2026

3 Investing.com: Gold XAU/USD, historische Tagesendwerte

4 Investing.com: Silber XAG/USD, historische Tagesendwerte

5 Stock Analysis: NYSE EXK, historische Schlusskurse

6 Endeavour Silver: Q3-Produktion, 08.10.2026

7 Endeavour Silver: Guanaceví wieder bei voller Kapazität, 13.10.2026

8 Endeavour Silver: Q2-Finanzergebnisse, 29.07.2026

9 Endeavour Silver: Revolvierende Kreditlinie, 05.08.2026

10 Chartvorlage: Bereitgestellter StockCharts-Chart EDR.TO vom 16.10.2026; Annotationen gemäß Vorlage

11 StockCharts ChartSchool: Introduction to Point and Figure Charts

12 Stock Analysis: TSX EDR, historische Schlusskurse

Intro-Chartbild: stock.adobe.com; 株価チャート 黒背景 ベクター素材 von SB

Berechnungen: Kursänderung = Endkurs / Anfangskurs − 1; Index = Tageskurs / Anfangskurs × 100. Die Vergleichsgrafik nutzt 20 gemeinsame US-Handelstage vom 21.09. bis 16.10.2026. Spot-Tagesendwerte und NYSE-Schlusskurse sind zeitlich nicht vollständig synchron. Es wird die Kursentwicklung in gleicher Notierungswährung verglichen, keine Währungsabsicherung. Kolpa: 682.903 / 633.288 − 1 = 7,8 %. Die Kursmarken sind eine qualitative Chartinterpretation; kein Bewertungsmodell, keine Wahrscheinlichkeitsschätzung und kein aus der Methode ableitbarer Zeitplan. AISC und bereinigter Nettogewinn sind Non-IFRS-Kennzahlen des Unternehmens.

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller, Herausgeber und Verbreiter: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor und redaktionell verantwortlich: Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Anschrift wie vor. Emittent: Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR; NYSE: EXK; ISIN: CA29258Y1034; WKN: A0DJ0N). Dieser Beitrag erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp. vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen Investor-Relations-Beratervertrags; daraus ergibt sich ein wirtschaftliches Interesse der SRC an einer positiven Darstellung. Chart und Kursmarken hat Jochen Staiger, bis Dezember 2025 Geschäftsführer der SRC swiss resource capital AG, ohne Vergütung zur Verfügung gestellt. Stand 20.10.2026: Weder der Autor noch die SRC swiss resource capital AG, mit ihr verbundene Unternehmen oder verbundene Personen halten eine Netto-Long- oder Netto-Short-Position in Aktien von Endeavour Silver Corp., die 0,5 % des ausgegebenen Grundkapitals überschreitet. Positionen unterhalb dieser Schwelle können bestehen; künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Endeavour Silver Corp. ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Endeavour Silver Corp. hat diesen Beitrag nicht vorab geprüft oder freigegeben.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 19.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig geprüft. Es wurde keine eigene Unternehmensbewertung erstellt. Kursmarken und Zukunftsaussagen sind bedingte Einschätzungen, keine Kursziele und keine Zusagen. Silber- und Goldpreise, Wechselkurse, Produktionskosten, Betriebsunterbrechungen, Länderrisiken in Mexiko und Peru sowie die Finanzierung können die Entwicklung wesentlich beeinträchtigen; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft; der Beitrag ersetzt keine eigene Anlageentscheidung. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftung ist nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen; ausgenommen sind Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende Haftung und Verletzungen wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist sie auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. Bildnachweise: Abbildung 1 Logo © Endeavour Silver Corp.; Abbildung 2 Chart © Jochen Staiger, Datenbasis StockCharts.com. KI-gestützte Werkzeuge wurden für Recherche, Berechnung, Grafiken und Textgestaltung eingesetzt; redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei der SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.