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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie auf Höhenflug - 20.10.2026

    Am 20.10.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +7,28 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie auf Höhenflug - 20.10.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Wie hat sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 130,46 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,85  entspricht. Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,95 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 130,46. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Gewinn von +55,46 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -6,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -1,43 %.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +2,31 %. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,57 %
    1 Monat -4,40 %
    3 Monate +55,46 %
    1 Jahr -49,93 %
    Stand: 20.10.2026, 17:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen MSCI-Ausschluss von Strategy und drohenden Verkaufsdruck. Genannt werden potenzielle Abflüsse von 2,8 Mrd. USD, bei weiteren Indexausschlüssen bis zu 11,6 Mrd. USD. Umstritten ist, ob das Risiko bereits eingepreist ist. Diskutiert werden zudem ein Abschlag zum Bitcoin-Bestandswert, die starke Bitcoin-Abhängigkeit sowie weitere Kursverluste bei einer BTC-Korrektur und mögliche Nachkaufchancen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 379 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,89 Mrd.EUR € wert.

    Strive kauft 15-mal so viele Bitcoins wie Strategy


    Strive beschleunigt seine Bitcoin-Käufe und macht Strategy Konkurrenz. Schafft es der Herausforderer noch in diesem Jahr zum zweitgrößten Bitcoin-Halter?

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. IBM notiert im Plus, mit +1,54 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,72 %. Oracle legt um +3,27 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,20 %.

    Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,56 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +7,24 %
    -9,78 %
    -7,91 %
    +50,75 %
    -51,60 %
    +278,67 %
    +98,82 %
    +381,78 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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