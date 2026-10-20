Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.135,35USD pro Feinunze und notiert damit -0,13 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 57,82USD und damit +1,24 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,25USD und verzeichnet ein Minus von -0,91 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,49USD und verzeichnet ein Minus von -0,78 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.115,50 USD -0,71 % Platin 1.654,50 USD +0,64 % Aluminium 2.973,01 USD -0,17 % Erdgas 2,980 USD -2,06 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,06 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.10.26, 17:29 Uhr.