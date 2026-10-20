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    New Private Equity kooperiert mit ONE group solutions beim Aufbau einer datengestützten Fonds-Governance-Plattform für weltweit tätige Vermögensverwalter

    Die von der CSSF genehmigte Investition stärkt ein führendes, gründergeführtes Unternehmen mit einem jährlichen Wachstum von über 35 %; ONE wird seine Aktivitäten in den Kernmärkten intensivieren und seine Expansion in den Vereinigten Staaten mit Nachdruck vorantreiben.

    MIAMI und LUXEMBURG, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- New Private Equity („NPE"), eine auf Technologie ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an ONE group solutions („ONE" oder die „Gruppe") erworben hat, einem führenden unabhängigen Anbieter mit Hauptsitz in Luxemburg, der Vermögensverwaltern weltweit Dienstleistungen als externe Fondsverwaltungsgesellschaft (ManCo/AIFM) sowie Governance-Dienstleistungen anbietet.

    NPE Logo

    Im Rahmen der Transaktion werden die Gründer sowie das Managementteam von ONE eine erhebliche Beteiligung an der Gruppe behalten, während Geschäftsführer Steve Bernat das Unternehmen weiterhin leiten und damit die Kontinuität sowohl für Kunden als auch Beschäftigte gewährleisten wird.

    Die Transaktion wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt. Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

    Das 2019 gegründete Unternehmen ONE betreut heute mit knapp 200 Beschäftigten an 8 Standorten mehr als 200 Kunden und verzeichnet dank seiner Governance-Technologie sowie eines äußerst erfahrenen Teams weiterhin ein jährliches Wachstum von über 35 %. Die Investition von NPE unterstützt die nächste Phase dieses Wachstums.

    NPE investiert in erstklassige Unternehmen aus den Bereichen Branchensoftware und technologiegestützte Dienstleistungen. Mit dem NPE Control Tower entwickelt das Unternehmen einen neuartigen, firmeneigenen und durchgängig digitalen Prozess für Private-Equity-Investitionen, der Daten und Technologie nutzt, um Alpha zu generieren. Als Paradebeispiel identifizierte NPE und bestätigte ONE mithilfe seiner firmeneigenen Methodik zur Auswahl und Prüfung potenzieller Investitionen als Partner und bestätigte dessen Eignung. Nach der Investition fördert NPE das Wachstum seiner Partner mit einer Reihe firmeneigener Werkzeuge und Anwendungen, die auf Foundry, der branchenführenden Dateninfrastrukturplattform, aufbauen.

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    PR Newswire (dt.)
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    New Private Equity kooperiert mit ONE group solutions beim Aufbau einer datengestützten Fonds-Governance-Plattform für weltweit tätige Vermögensverwalter Die von der CSSF genehmigte Investition stärkt ein führendes, gründergeführtes Unternehmen mit einem jährlichen Wachstum von über 35 %; ONE wird seine Aktivitäten in den Kernmärkten intensivieren und seine Expansion in den Vereinigten Staaten mit …
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