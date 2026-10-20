Der Börsen-Tag
Börsen im Plus: Equifax springt fast 12 Prozent – Verbio stürzt ab
Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der US 30 führt die Indizes an, während Equifax und Tonies mit kräftigen Gewinnen glänzen. Verbio und SMA Solar stehen dagegen unter Druck.
Foto: Brenntag SE
Entwicklung der Indizes**Börsen im Plus: US 30 führt das Indexfeld an** Die Aktienindizes in Deutschland und den USA verzeichnen heute durchweg Kursgewinne. Am stärksten legt unter den sechs betrachteten Indizes der US 30 zu: Er steigt um 0,93 Prozent auf 52.451,32 Punkte. In Deutschland führt der TecDAX mit einem Plus von 0,68 Prozent auf 4.023,59 Punkte das Feld an. Knapp dahinter folgt der DAX, der um 0,64 Prozent auf 25.342,97 Punkte zulegt. Beide Indizes entwickeln sich damit stärker als der US 500, der 0,39 Prozent auf 7.720,98 Punkte gewinnt. Moderater fallen die Aufschläge bei den deutschen Nebenwerten aus. Der MDAX steigt um 0,27 Prozent auf 30.428,62 Punkte. Der SDAX verzeichnet mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 18.187,30 Punkte den geringsten Zuwachs der verglichenen Indizes. Damit zeigt sich ein insgesamt freundliches Börsenbild. Zwischen dem Spitzenreiter US 30 und dem Schlusslicht SDAX liegt eine Differenz von 0,77 Prozentpunkten.
DAX: Qiagen führt, Brenntag schwächeltQiagen lag mit einem Plus von 3,52 Prozent an der Spitze der DAX-Werte, gefolgt von E.ON mit 3,25 Prozent und Scout24 mit 2,45 Prozent. Auf der Verliererseite stand Brenntag mit minus 3,07 Prozent vor Zalando (minus 2,91 Prozent) und Airbus (minus 2,25 Prozent).
MDAX: TAG Immobilien vorn, Nemetschek am EndeTAG Immobilien gewann 4,06 Prozent und war damit der stärkste MDAX-Wert. Kion Group legte 3,06 Prozent zu, Schaeffler 2,95 Prozent. Nemetschek verzeichnete mit minus 4,70 Prozent den stärksten Rückgang. Auch SILTRONIC AG (minus 3,91 Prozent) und AIXTRON (minus 3,88 Prozent) gaben nach.
SDAX: Tonies legt kräftig zu, Verbio gibt deutlich nachtonies Registered (A) führte den SDAX mit einem Plus von 7,18 Prozent an. MLP stieg um 4,37 Prozent, mutares um 3,98 Prozent. Verbio verlor 7,40 Prozent und bildete damit das Schlusslicht. SMA Solar Technology gab 6,93 Prozent nach, OHB 6,54 Prozent.
TecDAX: Qiagen vorn, Solarwerte unter DruckQiagen war mit plus 3,52 Prozent auch der stärkste Wert im TecDAX. Evotec gewann 3,44 Prozent, Kontron 2,45 Prozent. Am stärksten unter Druck standen Verbio (minus 7,40 Prozent), SMA Solar Technology (minus 6,93 Prozent) und OHB (minus 6,54 Prozent).
US 30: 3M deutlich vor den übrigen Gewinnern3M führte die Topwerte mit einem Plus von 5,04 Prozent an. Unitedhealth Group und Merck & Co legten jeweils 3,24 beziehungsweise 3,21 Prozent zu. Die als Flopwerte aufgeführten Titel verzeichneten ebenfalls Zuwächse: Unitedhealth Group stieg um 3,24 Prozent, Merck & Co um 3,21 Prozent und Amgen um 2,29 Prozent.
US 500: Equifax mit größtem PlusEquifax gewann 11,89 Prozent und lag damit deutlich vor Hasbro mit 6,36 Prozent und MSCI Registered (A) mit 5,66 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte notierten im Plus: Franklin Resources stieg um 2,02 Prozent, Centerpoint Energy um 2,01 Prozent und Invesco um 1,98 Prozent.
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