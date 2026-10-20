argenx Aktie mit Kurssprung +5,89 % - 20.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die argenx Aktie. Mit einer Performance von +5,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die argenx Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,89 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,89 % hinzu. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei argenx einen Gewinn von +3,39 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die argenx Aktie damit um +6,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von argenx einen Anstieg von +8,81 %.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,97 % 1 Monat -9,50 % 3 Monate +3,39 % 1 Jahr +8,08 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 20.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 63 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,11 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.10.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von argenx

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,25 %. UCB notiert im Plus, mit +6,91 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +2,70 %.

Die Aktie von argenx erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,82 %. Über 5 Jahre lag sie bei 23,78 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die argenx Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur argenx Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.