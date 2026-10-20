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    ThreatModeler bringt NexusAI auf den Markt, um die Lücke zwischen Entwicklungsgeschwindigkeit und Sicherheit zu schließen.

    ThreatModeler bringt NexusAI auf den Markt, um die Lücke zwischen Entwicklungsgeschwindigkeit und Sicherheit zu schließen.
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    NEW YORK, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- 

    ThreatModeler Logo

    • ThreatModeler bringt NexusAI auf den Markt: Eine neue KI-gestützte Plattform zur Bedrohungsmodellierung, die die Modellerstellung und -analyse automatisiert und so den manuellen Aufwand für Sicherheitsteams reduziert.
    • Sicherheit, die mit der Entwicklung Schritt hält: NexusAI verbindet Bedrohungsmodellierung mit Entwicklungsabläufen und hilft Teams dabei, relevante Risiken zu identifizieren und Modelle im Zuge der Anwendungsentwicklung aufeinander abzustimmen. 
    • Basierend auf vernetzter Sicherheitsintelligenz: NexusAI basiert auf dem Secure Design Graph und nutzt vorhandenes organisatorisches Sicherheitswissen, um die Bedrohungsmodellierung konsistenter und skalierbarer zu gestalten. 

    ThreatModeler, ein führender Anbieter von KI-gestützter Bedrohungsmodellierung und kontinuierlicher Sicherheitsanalyse, gab heute die Einführung von NexusAI bekannt, seinem neuen KI-gestützten Partner für Bedrohungsmodellierung innerhalb der Nexus-Plattform von ThreatModeler. NexusAI hilft Unternehmen dabei, mehr Arbeit bei der Erstellung, Analyse und Pflege von Bedrohungsmodellen zu automatisieren, sodass Sicherheitsteams ihre Wirkung steigern können, ohne den manuellen Aufwand zu erhöhen.

    Da KI die Anwendungsentwicklung beschleunigt, stehen Sicherheitsteams unter zunehmendem Druck, mehr Anwendungen zu bewerten, auf Architekturänderungen zu reagieren und Risiken zu managen, ohne dabei die Innovation zu bremsen. NexusAI begegnet dieser Herausforderung, indem es die aufwendige Arbeit der Bedrohungsmodellierung übernimmt und Unternehmen dabei hilft, Sicherheit in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Dabei behalten Sicherheitsexperten die Kontrolle über kritische Entscheidungen.

    NexusAI bringt agentenbasierte Automatisierung in den Bedrohungsmodellierungsprozess ein und übernimmt die aufwendige Aufgabe, die Anwendungsarchitektur zu verstehen, Bedrohungen und Sicherheitsanforderungen zu analysieren, Änderungen zu identifizieren und Aktualisierungen zur menschlichen Überprüfung vorzuschlagen. Anstatt lediglich ein einmaliges Bedrohungsmodell zu generieren, arbeitet NexusAI innerhalb der Nexus-Plattform von ThreatModeler und kombiniert KI-gesteuerte Automatisierung mit vernetztem organisatorischem Sicherheitswissen, Entwicklungsworkflows und Unternehmensführung.

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