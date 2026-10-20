Frankreich mobilisiert zusätzliche Polizisten für neue Proteste

PARIS (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung weiterer Demonstrationen hat Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu eine umfangreiche Mobilisierung der Polizei angekündigt. "Der Einsatz am kommenden Samstag wird massiv sein", sagte Lecornu in einer Fragestunde im Parlament. Während der Proteste am vergangenen Samstag, die von schweren Ausschreitungen begleitet wurden, seien die eingesetzten Polizeikräfte "zu statisch und nicht mobil genug" gewesen.

"Wir werden die Maßnahmen auf ein höheres Niveau heben", sowohl was die Zahl der eingesetzten Beamten als auch deren Reaktionsfähigkeit angeht, sagte Innenminister Laurent Nuñez. Unter anderem würden Kräfte der Antiterroreinheit Sentinelle eingesetzt, um die übrigen Polizeieinheiten zu entlasten.