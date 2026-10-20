EssilorLuxottica wächst überraschend stark - ADR legt deutlich zu
- Umsatz steigt auf knapp 7,5 Milliarden Euro
- Smartbrillen wachsen deutlich in allen Regionen
- EssilorLuxottica-Aktien steigen in New York merklich
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 6,3 Prozent erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 9,0 Prozent sogar noch stärker. Auch das Geschäft rund um Smartbrillen stieg deutlich. Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban legte in allen Regionen zu.
An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. In New York legten die Hinterlegungsscheine (ADR) des Unternehmens in einer ersten Reaktion um gut zwei Prozent zu./jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 157,0 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 18:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 157,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -0,48 %/+64,82 % bedeutet.
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