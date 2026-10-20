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    H.I.G. WhiteHorse stellt Finanzierung für Be-Cloud und QualityHosting bereit.

    H.I.G. WhiteHorse stellt Finanzierung für Be-Cloud und QualityHosting bereit.
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    LONDON, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredit-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G."), einer weltweit führenden Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket zur Finanzierung der Übernahme von Be-Cloud durch QualityHosting, ein Portfoliounternehmen von PSG Equity („PSG"), zusammengestellt hat. Das Finanzierungspaket wird zudem zusätzliches Kapital bereitstellen, um das künftige Wachstum und die M&A-Strategie des fusionierten Unternehmens zu unterstützen.

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    Be-Cloud wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist ein führender europäischer Microsoft Cloud Solution Provider („CSP") sowie Value-Added-Distributor, der Cloud-, KI- und Cybersicherheitslösungen für KMU sowohl über direkte als auch über indirekte Vertriebskanäle anbietet. Das Unternehmen profitiert von einem Abonnementmodell, mehr als 37.500 aktiven Endkunden sowie einem Netzwerk von über 1.000 aktiven Wiederverkäufern und MSP-Partnern in ganz Europa. Be-Cloud gehört zu den Top 30 der Microsoft CSPs in der EMEA-Region und hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die den Vertrieb von Software mit Mehrwertdiensten und Support kombiniert.

    QualityHosting ist ein führender deutscher Microsoft CSP, der Cloud-, Managed-Services- und Hosting-Lösungen für KMU sowohl über direkte als auch über indirekte Vertriebskanäle anbietet. Das Unternehmen betreut mehr als 30.000 Endkunden und verfügt über ein Netzwerk von rund 1.000 Wiederverkäuferpartnern. QualityHosting war der erste Microsoft CSP in Deutschland und hat eine hochautomatisierte Service-Delivery-Plattform entwickelt, die den Vertrieb von Microsoft-Cloud-Lösungen mit Managed Services, Sicherheitslösungen und Legacy-Hosting-Lösungen kombiniert.

    Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, erklärte: „Be-Cloud und QualityHosting verbinden ein Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen mit einer führenden und differenzierten Position im Microsoft-Ökosystem sowie einer starken Wachstumsbilanz. Wir sind davon überzeugt, dass die neu fusionierte Gruppe dank ihrer Größe gut positioniert ist, um von der fortschreitenden Verbreitung von Cloud-Lösungen, KI und Cybersicherheit zu profitieren. H.I.G. freut sich sehr darauf, gemeinsam mit PSG Equity und dem Management die nächste Wachstumsphase voranzutreiben."

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