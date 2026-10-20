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    Festsetzung des Bezugspreises des laufenden öffentlichen Bezugsangebots am 22. Oktober 2026

    Festsetzung des Bezugspreises des laufenden öffentlichen Bezugsangebots am 22. Oktober 2026
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    Frankfurt am Main (IRW-Press/20.10.2026) - Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026 – Die German Tech Holding (GTH) erwartet am 21. Oktober 2026 eine erste externe Einschätzung zur Zirnostics GmbH und der von ihr entwickelten Technologie eines Zirkonium-89-markierten PSMA-Tracers und dessen klinischer Grundlage. Sie wird den Bezugspreis betreffend das laufende öffentliche Bezugsangebot von eigenen GTH-Aktien am 22. Oktober 2026 festsetzen und veröffentlichen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 27. Oktober 2026. Einzelheiten zum Bezugsangebot enthalten die Meldungen vom 9. und 13. Oktober sowie das am 12. Oktober 2026 samt weiteren Unterlagen veröffentlichte Bezugsangebot ( https://germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/).

    Im Rahmen des laufenden öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien, aus dessen Erlösen die beabsichtigte Wahrnehmung ihrer am 7. Oktober 2026 veröffentlichten exklusiven Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH finanziert werden soll, sind bei der GTH Kaufanträge von Aktionären inkl. Überbezugswünschen eingegangen. Auch Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der GTH, die Mitglieder seiner Familie und ihre Vehikel haben ihre Kaufanträge eingereicht und darin ihre Bezugsrechte voll ausübt. Für den Fall, dass der finale Bezugspreis am unteren Ende der Bezugspreisspanne festgesetzt wird, hat sich die GG Beteiligungen UG zudem verpflichtet, sämtliche nicht von Aktionären der GTH bezogenen Aktien zu erwerben. Christoph Gerlinger ist an der GG Beteiligungen UG mittelbar mit knapp 50 % beteiligt. Der Anteil der Familie von Christoph Gerlinger an der GTH könnte somit bis zu 77 % erreichen.

    Über die German Tech Holding

    Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

    In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

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