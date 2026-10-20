🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMLP AktievorwärtsNachrichten zu MLP

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    MLP - Aktie zieht deutlich an - 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die MLP Aktie bisher um +7,79 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MLP Aktie.

    Besonders beachtet! - MLP - Aktie zieht deutlich an - 20.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

    Wie hat sich die MLP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die MLP Aktie notiert aktuell bei 11,480 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,830  entspricht. Die MLP Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +6,38 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +7,79 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die MLP Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +47,32 %.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MLP Aktie damit um +6,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MLP +61,07 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um +0,40 %. MLP entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,92 %
    1 Monat +19,68 %
    3 Monate +47,32 %
    1 Jahr +58,55 %
    Stand: 20.10.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur MLP Aktie

    Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Plus: Equifax springt fast 12 Prozent – Verbio stürzt ab


    Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der US 30 führt die Indizes an, während Equifax und Tonies mit kräftigen Gewinnen glänzen. Verbio und SMA Solar stehen dagegen unter Druck.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von MLP?

    Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. Swiss Life Holding notiert im Plus, mit +1,75 %. Zurich Insurance Group notiert im Plus, mit +0,78 %. OVB Holding legt um +0,79 % zu HYPOPORT notiert im Plus, mit +0,95 %.

    Die Aktie von MLP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 32,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,91 %, über 10 Jahre bei 11,01 %.

    MLP Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der MLP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur MLP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    MLP

    +10,00 %
    +5,56 %
    +17,48 %
    +46,74 %
    +56,98 %
    +141,40 %
    +25,09 %
    +194,57 %
    +1.165.900,00 %
    ISIN:DE0006569908WKN:656990
    MLP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MLP - Aktie zieht deutlich an - 20.10.2026 Am heutigen Handelstag konnte die MLP Aktie bisher um +7,79 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MLP Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     