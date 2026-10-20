MLP - Aktie zieht deutlich an - 20.10.2026

Die MLP Aktie notiert aktuell bei 11,480€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,830 € entspricht. Die MLP Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +6,38 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +7,79 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die MLP Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +47,32 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MLP Aktie damit um +6,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MLP +61,07 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um +0,40 %. MLP entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,92 % 1 Monat +19,68 % 3 Monate +47,32 % 1 Jahr +58,55 %

Informationen zur MLP Aktie

Stand: 20.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der US 30 führt die Indizes an, während Equifax und Tonies mit kräftigen Gewinnen glänzen. Verbio und SMA Solar stehen dagegen unter Druck.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von MLP?

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. Swiss Life Holding notiert im Plus, mit +1,75 %. Zurich Insurance Group notiert im Plus, mit +0,78 %. OVB Holding legt um +0,79 % zu HYPOPORT notiert im Plus, mit +0,95 %.

Die Aktie von MLP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 32,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,91 %, über 10 Jahre bei 11,01 %.

MLP Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der MLP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur MLP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.