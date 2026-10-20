Aktien heute: adidas mit Rekordquartal, SMA Solar unter Druck

Mit einem Plus von 6,19 Prozent auf 781,00 Euro verzeichnet argenx den stärksten Tagesgewinn in dieser Aktienauswahl. Einen konkreten Auslöser für den Anstieg gibt es nicht.

Am 20. Oktober 2026 überwiegen an vielen Börsen die Gewinne. Der DAX steigt um 0,81 Prozent, der TecDAX um 0,89 Prozent. In den USA legt der US 30 um 0,97 Prozent zu, der US Tech 100 gewinnt 0,10 Prozent. Der Eurozone 50 fällt dagegen um 0,38 Prozent. Unter den Einzelwerten fallen kräftige Kursgewinne bei argenx, Strategy und Qiagen auf. Auf der Verliererseite stehen vor allem SMA Solar und Verbio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht gewinnt das auf Autoimmunerkrankungen spezialisierte Biopharmaunternehmen 6,68 Prozent. Über einen Monat bleibt die Aktie allerdings 9,74 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn steht ein Zuwachs von 8,51 Prozent.

argenx: 781,00€ (+6,19 %)

Strategy: Kursgewinn trotz wachsender Bitcoin-Konkurrenz

Strategy, vormals MicroStrategy, legt um 5,94 Prozent auf 128,83 Euro zu. Trotz des Tagesgewinns verliert die Aktie auf Wochensicht 7,41 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 2,32 Prozent.

Im Umfeld der umfangreichen Bitcoin-Bilanzstrategie wächst die Konkurrenz: Strive kauft 15-mal so viele Bitcoins wie Strategy und beschleunigt damit seine Käufe. Ein konkreter Zusammenhang mit dem heutigen Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A): 128,83€ (+5,94 %)

Qiagen: Übernahmehoffnungen begleiten den Kursanstieg

Übernahmespekulationen bestimmen die Diskussion über Qiagen. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche fortgeschrittene Gespräche mit EQT und ein angebliches Interesse von KKR. Diskutiert wird auch die Erwartung eines verbindlichen Angebots vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 6. November. Die Beiträge beschreiben Gerüchte und Erwartungen, keine bestätigte Transaktion.

Die Aktie steigt um 5,42 Prozent auf 43,78 Euro. Damit setzt sich die positive Entwicklung fort: Auf Monatssicht gewinnt Qiagen 13,23 Prozent, seit Jahresbeginn 9,66 Prozent. Die Stimmung im Forum ist von Übernahmehoffnungen und hohen Preisvorstellungen geprägt.

Qiagen: 43,78€ (+5,42 %)

3M: Erneut höheres Gewinnziel nach Konzernumbau

3M erhöht nach einem stärkeren dritten Quartal erneut sein Gewinnziel für 2026. Der Industriekonzern profitiert zunehmend von seinem Umbau. Bei einem leichten Umsatzplus steigen die Ergebnisse. Konzernchef William Brown hebt daraufhin die Gewinnerwartung an.

Die Aktie gewinnt 5,41 Prozent auf 152,48 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Plus 6,60 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der Anstieg auf 12,64 Prozent.

3M: 152,48€ (+5,41 %)

Moderna: Jahresplus steigt auf mehr als 736 Prozent

Die außergewöhnlich starke Jahresentwicklung von Moderna setzt sich fort. Die Aktie steigt heute um 5,35 Prozent auf 213,70 Euro. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 736,74 Prozent.

Auch auf kürzere Sicht fällt das Plus deutlich aus: Über einen Monat gewinnt der mRNA-Spezialist 58,64 Prozent, über eine Woche 11,92 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es nicht.

Moderna: 213,70€ (+5,35 %)

Thomson Reuters: Erholung lässt Jahresverlust schrumpfen

Bei Thomson Reuters setzt sich die Erholung fort. Der Kurs steigt um 5,11 Prozent auf 99,85 Euro. Damit wächst das Monatsplus auf 21,47 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Verlust von 11,03 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursgewinn gibt es nicht.

Thomson Reuters: 99,85€ (+5,11 %)

EssilorLuxottica: Brillengeschäft treibt das Wachstum

Gute Geschäfte mit traditionellen Brillen sorgen bei EssilorLuxottica für überraschend starkes Wachstum. Im dritten Quartal steigt der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 7,2 Prozent auf fast 7,5 Milliarden Euro.

Die Aktie legt um 4,41 Prozent auf 158,48 Euro zu. Auf Monatssicht gewinnt sie 9,21 Prozent. Der längerfristige Rückstand bleibt jedoch erheblich: Seit Jahresbeginn verliert der Brillen- und Augenoptikkonzern 43,97 Prozent an Börsenwert.

EssilorLuxottica: 158,48€ (+4,41 %)

Sanofi: Tagesgewinn bei weiter negativer Jahresbilanz

Sanofi gewinnt 4,10 Prozent auf 73,59 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar. Das Wochenplus beträgt 2,83 Prozent. Auf Monatssicht liegt die Pharmaaktie weiterhin 1,23 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn verliert sie 11,27 Prozent.

Sanofi: 73,59€ (+4,10 %)

Evotec: Erholung trifft auf skeptische Diskussion

Bei Evotec trifft die jüngste Kurserholung im Forum auf erhebliche Skepsis. Diskutiert werden Finanzierungsrisiken, frühere Beteiligungsverkäufe und die unsicheren Erfolgsaussichten der Medikamentenentwicklung. Auch die Frage, ob Meilensteinzahlungen oder direkte Beteiligungen für den Forschungsdienstleister sinnvoller sind, beschäftigt die Anleger. Die Stimmung bleibt kontrovers.

Die Aktie steigt um 3,84 Prozent auf 2,7300 Euro und gewinnt auf Wochensicht 10,09 Prozent. Das ändert wenig am längerfristigen Bild: Über einen Monat verliert Evotec 6,70 Prozent, seit Jahresbeginn 50,16 Prozent. Ein eindeutiger Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

Evotec: 2,7300€ (+3,84 %)

adidas: Rekordquartal und höhere Gewinnprognose

Ein Rekordquartal veranlasst adidas, die Gewinnprognose für 2026 anzuheben. Das dritte Quartal fällt besser aus als erwartet. Zusätzlich profitiert der Sportartikelhersteller von Zollrückerstattungen aus den USA. Die entsprechende Ad-hoc-Mitteilung erscheint um 18:34 Uhr.

Die Aktie verzeichnet einen Tagesgewinn von 3,48 Prozent auf 162,75 Euro. Auf Monatssicht beträgt der Zuwachs 14,55 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Minus von 3,98 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt die Zustimmung zu den Rekordergebnissen und der höheren Prognose. Mehrere Beiträge stellen die Geschäftsentwicklung früheren skeptischen Einschätzungen gegenüber. Die Stimmung ist deutlich positiv.

adidas: 162,75€ (+3,48 %)

SMA Solar Technology: Wochenverlust weitet sich aus

Der Rückgang bei SMA Solar Technology verschärft sich. Die Aktie verliert 7,36 Prozent auf 51,63 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus bereits 13,39 Prozent. Trotz der jüngsten Schwäche bleibt seit Jahresbeginn ein Gewinn von 51,16 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht.

Im Forum wird der starke Kursrückgang als Gelegenheit zum Wiedereinstieg betrachtet. Dabei richtet sich der Blick auf die 200-Tage-Linie. Die Diskussion zeigt damit trotz der Verluste eine zuversichtliche Haltung.

SMA Solar Technology: 51,63€ (-7,36 %)

Verbio: Anleger suchen nach tragfähigen Kurstreibern

Verbio fällt um 7,17 Prozent auf 26,91 Euro. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar. Über einen Monat verliert die Aktie 11,75 Prozent. Auf Wochensicht bleibt sie dagegen 2,44 Prozent im Plus, seit Jahresbeginn beträgt der Gewinn 27,20 Prozent.

Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum ist von Enttäuschung über ausgebliebene Kursimpulse geprägt. Ein Teil der Anleger sieht überzeugendere Geschäftszahlen als Voraussetzung für einen nachhaltigen Anstieg. Andere diskutieren langfristige Chancen von Biogas aus Reststoffen, etwa bei der Energieversorgung von Rechenzentren. Dabei handelt es sich um Zukunftserwartungen, nicht um konkrete neue Aufträge.

Verbio: 26,91€ (-7,17 %)

Nemetschek: Rücksetzer nach deutlicher Monatserholung

Nach der jüngsten Erholung gibt Nemetschek um 4,53 Prozent auf 73,18 Euro nach. Der Rückgang steht einem weiterhin deutlichen Monatsplus von 20,02 Prozent gegenüber. Auf Wochensicht gewinnt der Bausoftwareanbieter 4,55 Prozent, seit Jahresbeginn bleibt ein Verlust von 21,53 Prozent. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Rücksetzer ist nicht erkennbar.

Nemetschek: 73,18€ (-4,53 %)

OHB: Satellitenhoffnungen bleiben trotz Rücksetzer

Hoffnungen auf eine eigenständige europäische Satelliteninfrastruktur prägen die Diskussion über OHB. Im Forum sehen Anleger darin langfristige Chancen für den Raumfahrtkonzern. Zugleich wird betont, dass für weitere deutliche Kursgewinne konkrete Auftragsnachrichten nötig sein könnten. Die Stimmung ist überwiegend erwartungsvoll.

Heute fällt die Aktie um 3,79 Prozent auf 196,50 Euro. Dem steht ein Wochengewinn von 23,12 Prozent gegenüber. Seit Jahresbeginn legt OHB um 69,99 Prozent zu. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

OHB: 196,50€ (-3,79 %)

AIXTRON: Jüngste Verluste bei weiter hohem Jahresplus

Bei AIXTRON setzt sich die jüngste Kursschwäche fort. Die Aktie verliert 3,68 Prozent auf 31,44 Euro. Auf Wochensicht beträgt der Rückgang 11,86 Prozent, über einen Monat 10,66 Prozent. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie hält dennoch an einem deutlichen Jahresgewinn von 83,03 Prozent fest. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursverlust ist nicht erkennbar.

AIXTRON: 31,44€ (-3,68 %)

Fazit

Höhere Gewinnprognosen prägen den Handel bei adidas und 3M. Bei Qiagen stehen Übernahmespekulationen im Mittelpunkt. Die deutlichen Verluste von SMA Solar und Verbio bleiben dagegen ohne konkreten Auslöser. Mehrere starke Tagesbewegungen ändern zudem wenig an den bisherigen Jahrestrends.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.