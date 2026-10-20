RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Marketingspezialisten Braze auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern lege bei dieser Transaktion im Vergleich zu früheren großen Akquisitionen finanzielle Disziplin an den Tag, schrieb Rishi Jaluria in einem Kommentar am Dienstag. Allerdings sieht er ein zusätzliches Integrations- und Umsetzungsrisiko, da derzeit mehrere andere Transaktionen gleichzeitig integriert würden. Dies sei für Anleger ein wichtiges Thema und ein tragendes Element seiner "Sector Perform"-Einstufung./rob/ajx/jha/Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 216,1EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.



