Kutcho Copper wurde in den Critical Minerals Project Showcase von Natural Resources Canada aufgenommen

Vancouver, B.C., 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) („Kutcho Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Kutcho Copper in den Critical Minerals Project Showcase, einer von Natural Resources Canada erstellten Publikation, aufgenommen wurde.

Die kanadische Regierung treibt ihre Bemühungen weiter voran, Kanada als weltweit führende Nation im Bergbau und bei der Erschließung kritischer Minerale zu positionieren, und erkennt dabei die Bedeutung des Sektors für unsere wirtschaftliche Sicherheit, Souveränität und nationalen Interessen an. Die Showcase-Publikation wird von Minister Hodgson, hochrangigen Beamten sowie Partnern aus den Provinzen und Territorien bei bevorstehenden Veranstaltungen und Handelsmissionen genutzt werden, um Projekte für kritische Minerale in ganz Kanada hervorzuheben. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Projekte bei Investoren, Verarbeitungsunternehmen, Herstellern, Kunden, Technologieanbietern, indigenen Entwicklungsgesellschaften, Regierungen und internationalen Partnern zu erhöhen.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, erklärte: „Wir fühlen uns geehrt und sind begeistert, Teil dieser Initiative von Natural Resources Canada zu sein. Dies ist für uns eine Gelegenheit, Kutcho Copper mit Unterstützung der kanadischen Regierung einem globalen Publikum als tragfähiges, wirtschaftliches und vielversprechendes Projekt für kritische Minerale zu präsentieren.“

Der Minister für Energie und Rohstoffe, Tim Hodgson, erklärte in der Publikation: „Kanada tritt in eine neue Ära des Bergbaus und der Erschließung kritischer Minerale ein, die durch Geschwindigkeit, Umfang und Zielstrebigkeit geprägt ist. Weltweit suchen Länder nach sicheren und zuverlässigen Lieferquellen für jene Minerale, die die Grundlage für die fortschrittliche Fertigung, saubere Energie, digitale Technologien und die Landesverteidigung bilden. Kanada stellt sich dieser Herausforderung und zeigt, dass wir ein zuverlässiger Lieferant für Kunden im In- und Ausland sind, indem wir sichere Lieferketten aufbauen, unsere wirtschaftliche Souveränität stärken und unsere reichhaltigen Mineralvorkommen nutzen, um neue Chancen für Kanadier zu schaffen.“