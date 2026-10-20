RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Markterwartungen umsatzseitig übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Die Resultate dürften etwas Sicherheit hinsichtlich der Qualität und der Widerstandsfähigkeit der Umsatzbasis geben./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 159,0EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

