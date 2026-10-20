RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Markterwartungen umsatzseitig übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Die Resultate dürften etwas Sicherheit hinsichtlich der Qualität und der Widerstandsfähigkeit der Umsatzbasis geben./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT
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Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 159,0EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 190
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