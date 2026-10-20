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    Aroundtown-Tochter Grand City Properties kauft 20 Prozent an LEG Immobilien

    Für Sie zusammengefasst
    • GCP hält nun 20,04 Prozent der LEG-Anteile
    • Aufstockung des LEG-Anteils auf 29,9 Prozent möglich
    • LEG-Papiere stiegen zunächst um über drei Prozent
    Aroundtown-Tochter Grand City Properties kauft 20 Prozent an LEG Immobilien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) hat sich beim Immobilienkonzern LEG eingekauft. Insgesamt halte man nun 20,04 Prozent der LEG-Anteile, teilte die Aroundtown-Tochter am Dienstagabend in Luxemburg mit. Eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent sei eine der künftigen Möglichkeiten. Da der Buchwert des LEG-Anteils bei rund 1,8 Milliarden Euro und damit unterhalb der Bewertung an der Börse liege, sei ein einmaliger nicht zahlungswirksamer Gewinn möglich. Anleger der zuletzt stark unter Druck stehenden Immobilienaktien reagierten erfreut. Während die Anteile von Aroundtown und der Tochter Grand City Properties auf der Handelsplattform Tradegate leicht anzogen, legten die LEG-Papiere zunächst etwas mehr als drei Prozent zu./he/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 6,84 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 19:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -26,95 %/+119,14 % bedeutet.






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