LBT stellt neue 30-MeV-Medizinzyklotronplattform auf der EANM 2026 vor

WIEN, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Longevous Beamtech (LBT) hat seine neue medizinische Zyklotronplattform der LB-30-Serie mit 30 MeV auf dem 39. Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Nuklearmedizin (EANM 2026) vorgestellt, der vom 17. bis 21. Oktober im Austria Center Vienna stattfand.

Die neue Plattform wurde offiziell im Rahmen einer eigens dafür eingerichteten Produkteinführungsveranstaltung auf der EANM vorgestellt. Sie erweitert das Portfolio medizinischer Zyklotrone von LBT auf den Energiebereich von 30 MeV und eröffnet neue Möglichkeiten für die Radionuklidproduktion und die radiopharmazeutische Forschung.

Erweiterung des Anwendungsbereichs der Radionuklidproduktion

Mit dem Fortschritt der Radiopharmakaentwicklung werden die Anforderungen an die Radionuklidproduktion immer vielfältiger. Zusätzlich zu den etablierten PET-Isotopen, die in der klinischen Routinepraxis eingesetzt werden, erforschen Forschungseinrichtungen und Radiopharmaunternehmen ein breiteres Spektrum an Radionukliden für diagnostische, therapeutische und Forschungsanwendungen.

Die LB-30 wurde entwickelt, um diesen sich wandelnden Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Die Plattform zeichnet sich durch Multipartikel-Kompatibilität, kontinuierlich variable Strahlenergieextraktion, hocheffizienten Strahltransport, Reinvakuumtechnologie und flexible Targetstationslösungen aus.

Diese Kombination ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Auswahl von Partikeltyp, Strahlenergie und Zielkonfiguration für unterschiedliche Bestrahlungsanforderungen und unterstützt so ein breiteres Spektrum an Radionuklidproduktionswegen und Forschungsanwendungen.

Der LB-30 stellt zudem einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Zyklotronportfolios von LBT dar. Während die bestehenden Systeme des Unternehmens für die routinemäßige klinische Isotopenproduktion und Multi-Isotopen-Anwendungen eingesetzt werden, erweitert die neue 30-MeV-Plattform diese Möglichkeiten hin zur Produktion höherer Energien, zur breiteren Isotopenentwicklung und zur fortgeschrittenen Forschung.

Von der Zyklotrontechnologie bis zu integrierten Produktionslösungen

Parallel zur Entwicklung seiner Zyklotronplattformen hat LBT seine Kompetenzen im gesamten Produktionsablauf von Radionukliden und Radiopharmaka kontinuierlich ausgebaut.

Das Portfolio umfasst Targetsysteme, Lösungen für die Radiopharmakasynthese und -dosierung, Heißzellen und Qualitätskontrolllösungen sowie Engineering, Installation, Schulung und Lifecycle-Support.

Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es, Produktionsanlagen auf unterschiedliche Isotopenanforderungen, Produktionsmengen, Forschungsziele und zukünftige Entwicklungspläne auszurichten und so Krankenhäuser, Radiopharmakahersteller und Forschungseinrichtungen zu bedienen.

LB-30 feiert Premiere auf der EANM 2026

Auf der EANM 2026 präsentierte LBT den LB-30 Fachleuten der Nuklearmedizin, Radiopharmaunternehmen, Forschern und Industriepartnern aus internationalen Märkten.

Die Diskussionen während des Kongresses umfassten die Radionuklidproduktion, die Entwicklung von Radiopharmaka und die sich ändernden technischen Anforderungen zukünftiger Produktionsanlagen und boten LBT die Möglichkeit, sich direkt mit Fachleuten aus der gesamten Nuklearmedizin-Community auszutauschen.

Nach seiner Premiere auf der EANM 2026 ist das LB-30 die neueste Ergänzung des medizinischen Zyklotronportfolios von LBT und erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens für die Produktion hochenergetischer, vielseitiger Radionuklide sowie für die radiopharmazeutische Forschung.

KONTAKT: xinyuan.gao@long-beam.com







View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lbt-stellt-neue-30-mev-medizinzyklotronplattform-auf-der-eanm-2026-vor-302914458.html