Börsen Update USA - 20.10. - US 30 stark +1,02 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.500,64 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: 3M +5,46 %, Unitedhealth Group +3,19 %, Merck & Co +2,90 %, Johnson & Johnson +2,45 %, Caterpillar -0,40 %

Flop-Werte: Apple -1,05 %, Coca-Cola -0,97 %, Walmart -0,67 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:05) bei 29.577,51 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Moderna +6,04 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,75 %, Thomson Reuters +5,13 %, NXP Semiconductors +3,56 %, Workday (A) +3,34 %

Flop-Werte: Lam Research -3,09 %, Arm Holdings -3,00 %, KLA Corporation -2,42 %, Meta Platforms (A) -2,37 %, Applied Materials -2,30 %

Der US 500 steht bei 7.720,65 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.

Top-Werte: Hasbro +10,16 %, Equifax +9,67 %, Steel Dynamics +6,39 %, Moderna +6,04 %, 3M +5,46 %

Flop-Werte: General Motors -8,45 %, Howmet Aerospace -6,28 %, DaVita -5,71 %, Comfort Systems USA -4,82 %, Quanta Services -4,00 %