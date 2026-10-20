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    Besonders beachtet!

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    Hasbro Aktie steigt am 20.10.2026 kräftig

    Die Hasbro Aktie notiert am 20.10.2026 mit +10,16 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Hasbro Aktie steigt am 20.10.2026 kräftig
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Hasbro ist ein globaler Spielwaren- und Entertainmentkonzern (u.a. Monopoly, Nerf, Play-Doh, Dungeons & Dragons, Lizenzprodukte wie Star Wars/Marvel). Fokus auf Toys, Games, Digital- und Medieninhalte. Starke Markenportfolios sichern gute Marktstellung neben Mattel, Lego, Spin Master. USP: Kombination aus ikonischen IPs, Lizenzgeschäft und crossmedialer Verwertung (Filme, Serien, Games).

    Hasbro Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 20.10.2026

    Mit einer Performance von +10,16 % konnte die Hasbro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Hasbro Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,28 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +10,16 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Hasbro über einen Zuwachs von +34,95 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hasbro einen Anstieg von +37,12 %.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    Hasbro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,60 %
    1 Monat +26,61 %
    3 Monate +34,95 %
    1 Jahr +50,43 %
    Stand: 20.10.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Hasbro Aktie

    Es gibt 141 Mio. Hasbro Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,54 Mrd.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney, Mastercard Registered (A) und Co.

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,71 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,69 %.

    Die Aktie von Hasbro erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,09 %, über 10 Jahre bei 1,67 %.

    Hasbro Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hasbro Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hasbro Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Hasbro

    +9,53 %
    +7,64 %
    +18,15 %
    +26,25 %
    +40,54 %
    +71,05 %
    +13,75 %
    +21,82 %
    +441,20 %
    ISIN:US4180561072WKN:859888
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