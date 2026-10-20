Hasbro Aktie steigt am 20.10.2026 kräftig

Mit einer Performance von +10,16 % konnte die Hasbro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Hasbro Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,28 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +10,16 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Hasbro ist ein globaler Spielwaren- und Entertainmentkonzern (u.a. Monopoly, Nerf, Play-Doh, Dungeons & Dragons, Lizenzprodukte wie Star Wars/Marvel). Fokus auf Toys, Games, Digital- und Medieninhalte. Starke Markenportfolios sichern gute Marktstellung neben Mattel, Lego, Spin Master. USP: Kombination aus ikonischen IPs, Lizenzgeschäft und crossmedialer Verwertung (Filme, Serien, Games).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Hasbro über einen Zuwachs von +34,95 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hasbro einen Anstieg von +37,12 %.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

Hasbro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,60 % 1 Monat +26,61 % 3 Monate +34,95 % 1 Jahr +50,43 %

Informationen zur Hasbro Aktie

Stand: 20.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 141 Mio. Hasbro Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,54 Mrd.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen an den Börsen: Der US 30 führt die Indizes an, während Equifax und Tonies mit kräftigen Gewinnen glänzen. Verbio und SMA Solar stehen dagegen unter Druck.

Hasbro übertrifft mit 1,60 Milliarden Dollar Umsatz die Erwartungen und hebt die Jahresprognose an. Vor allem "Magic: The Gathering" sorgt für Wachstum.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney, Mastercard Registered (A) und Co.

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,71 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,69 %.

Die Aktie von Hasbro erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,09 %, über 10 Jahre bei 1,67 %.

Hasbro Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hasbro Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hasbro Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.