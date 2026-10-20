Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen rund

(Im ersten Satz wurde der Zeitraum angepasst. Es handelt sich um das dritte rpt. dritte Quartal und nicht das zweite.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse ist im dritten Quartal dank guter Geschäfte mit ihren Produkten rund um den Finanzmarkt erneut zweistellig gewachsen. Zudem spielen ihr die weiter steigenden Zinsen in die Karten. Wegen der Leitzinsentwicklung und gestiegener Barbestände erhöhte der Konzern seine 2026er-Prognose für das sogenannte Treasury-Ergebnis wie schon im Sommer um rund 100 Millionen Euro und hob dementsprechend auch die Latte für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis leicht an.

Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde jetzt ein rund elfprozentiger Anstieg auf mehr als 3,9 Milliarden Euro erwartet, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Frankfurt mit. Bislang hatte die Deutsche Börse mehr als 3,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose für die Nettoerlöse wurde auf mehr als 6,5 Milliarden Euro erhöht. Das wäre ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um circa acht Prozent. Die Ziele für die Erlöse ohne die Effekte aus den steigenden Zinsen wurden erneut bestätigt.