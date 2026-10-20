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Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen rund
- Deutsche Börse wächst im Quartal erneut zweistellig
- Konzern hebt Prognose für Erlöse und Ergebnis an
- Erlöse steigen 13 Prozent, operatives Ergebnis 16 Prozent
(Im ersten Satz wurde der Zeitraum angepasst. Es handelt sich um das dritte rpt. dritte Quartal und nicht das zweite.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse ist im dritten Quartal dank guter Geschäfte mit ihren Produkten rund um den Finanzmarkt erneut zweistellig gewachsen. Zudem spielen ihr die weiter steigenden Zinsen in die Karten. Wegen der Leitzinsentwicklung und gestiegener Barbestände erhöhte der Konzern seine 2026er-Prognose für das sogenannte Treasury-Ergebnis wie schon im Sommer um rund 100 Millionen Euro und hob dementsprechend auch die Latte für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis leicht an.
Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde jetzt ein rund elfprozentiger Anstieg auf mehr als 3,9 Milliarden Euro erwartet, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Frankfurt mit. Bislang hatte die Deutsche Börse mehr als 3,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose für die Nettoerlöse wurde auf mehr als 6,5 Milliarden Euro erhöht. Das wäre ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um circa acht Prozent. Die Ziele für die Erlöse ohne die Effekte aus den steigenden Zinsen wurden erneut bestätigt.
Im dritten Quartal legten die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro an. "Das Wachstum wurde durch anhaltende strukturelle Trends getragen, aber auch durch das zyklische Marktumfeld unterstützt", hieß es in der Mitteilung. Sechs von acht Geschäftsbereichen erzielten den Angaben zufolge zweistellige Wachstumsraten. Das operative Ergebnis kletterte um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro nach oben. Die Zahlen fielen etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Einige Analysten hatten allerdings auf eine Erhöhung der operativen Entwicklung gesetzt.
Die zuletzt gut gelaufene Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst leicht zu./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 307,3 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 19:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -14,02 %/+11,94 % bedeutet.
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Am 01.06.2026 hat Dr. Thomas Book (Vorstand Deutsche Boerse) 4.797 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Stephan Leithner (Vorstand Deutsche Boerse) 7.179 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Jens Schulte (Vorstand Deutsche Boerse) 1.149 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Christoph Böhm (Vorstand Deutsche Boerse) 5.606 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Heike Eckert (Vorstand Deutsche Boerse) 3.988 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Christian Peter Kromann (Vorstand Deutsche Boerse) 1.473 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
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Quelle: Deutsche Boerse Insidertrades
Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.