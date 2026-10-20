Tech-Sorgen halten sich - Nahost-Hoffnung stützt etwas

so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...





Anleihen: hier wird es mir zunehmend schwerer interessante Opportunitäten zu finden. Die Währungen, die ich interessant finde und schon im Depot habe (insb COP, KZT, BRL) sind schon gut gelaufen, hier steigt natürlich auch die Gefahr einer Korrektur. Zudem achte ich bei Neukäufen in der aktuell schwer einschätzbaren Zinssituation auch auf überschaubare Restlaufzeiten. Was ich im Depot habe, bleibt aber auch vorerst drin, aktuell sind noch keine Gewinnmitnahmen geplant.

Bei COP habe ich sogar trotzdem noch eine kleine Position zugekauft: A4EZTC ADB, LZ 08/28, 12,5% Zinsen und top Bonität fand ich ansprechend.





Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.





Weiterhin im Fokus ist natürlich der Ölpreis. Mein größten Posis hier sind Petrobras Vz 899019 (läuft ja wirklich sensationell), BP (ist auch endlich angesprungen, aber im Vergleich zu Petrobras eher bescheiden) und die kürzlich bei 22€ erworbene Northern Oil & Gas (spring nun auch an). Mein pers Kursziel für letztere sind (neben üppiger Dividende) langfristig 35€, hier bin ich gierig... Aber bei 30€ würde ich wohl paar erste Chips vom Tisch nehmen... 😎





Nachdem ich (Krypto-Legastheniker, stehe ich zuBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif) einen kleinen Versuch mit Cardano und Stellar gewagt und in Rekordzeit 10% verbrannt hatte, bin ich hier wieder (final!) raus und habe den Erlös in den REX A419AX gesteckt, um zumindest ein kleines Bisschen in dem Sektor mitzuspielen. Allerdings nur indirekt, der hält keine Coins, sondern investiert in die Firmen dahinter und auch andere Zahlungssysteme. Ich pers finde das Konstrukt interessant (auch CC) und die Bewertung der enthaltenen Werte mit um die KGV 24 im Schnitt noch moderat. Zudem locken sehr hohe monatliche Ausschüttungen, das gefällt dem Einkommensinvestor natürlich eh. Wer sich das Profil mal anschauen will:

https://app.parqet.com/etf/hanetf-rex-crypto-equity-income-growth-ucits-etf-IE0008BA4TY1

Bleibt bei mir aber def ein Satellit mit max 2%.





Wie immer ist alles hier Verfasste nur meine pers Meinung und mein pers (ab und an etwas leichtsinniges) Tun, und stellt auf gar keinen Fall Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf jedweder Wertpapiere dar!!!





Das wars mal wieder auf die Schnelle... möge der CF mit uns sein! 😎















