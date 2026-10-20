KI-Aktien-Absturz, Ölpreis-Anstieg stoppen? Iran-Fake-News streuen!

Was macht man, wenn KI-Aktien ihren Absturz fortsetzen und der Ölpreis immer weiter steigt? Richtig: man streut Fake-News über eine angebliche Einigung mit dem Iran! So geschehen durch "Quellen" (die üblichen Verdächtigen Pakistan und Katar) - und schon fällt der Ölpreis und steigen verprügelte KI-Aktien wie CoreWeave. Dumm nur, dass der Iran diese Fake-News zeitnah dementiert - aber das Muster der vergangenen Monate bleibt: trotz klarem Iran-Dementi kann der Ölpreis seine Verluste nicht wettmachen, gleichzeitig bleiben die KI-Aktien einigermaßen stabil. Also hätten die Märkte (oder genauer: die Algos) immer noch nichts gelernt. Warum auch sollte der Iran mit Trump so kurz vor den US-Zwischenwahlen einen Deal machen?

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